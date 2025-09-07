Menü Kapat
Editor
 | Berkay Alptekin

Aşiret çatışmasına müdahale ters tepti! 2 subay hayatını kaybetti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki aşiret arasında silahlı çatışma çıktı. Güvenlik güçleri tarafından saldırıyı bastırmak için düzenlenen operasyonda 2 subay hayatını kaybederken, 5 güvenlik personeli de yaralandı.

Aşiret çatışmasına müdahale ters tepti! 2 subay hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 14:29

Irak'ın başkenti 'ta aşiretler arasında silahlı çatışma yaşandı. Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Bağdat'ta iki aşiret arasında çıkan çatışmayı bastırmak üzere bölgeye operasyon gerçekleştirildi.

Açıklamada, "Başkentin Saada bölgesinde, gaz tesisinin yakınında çıkan aşiret çatışmasını sona erdirmeye çalışan güvenlik güçleri silahlı saldırıya uğradı" ifadeleri kullanılırken, 2 subayın hayatını kaybettiği, 5 güvenlik personelinin ise çeşitli derecelerde yaralandığı bildirildi.

Aşiret çatışmasına müdahale ters tepti! 2 subay hayatını kaybetti

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Bakanlık, çatışmalarda her 2 aşiretten de 5 kişinin yaralandığını, 6 kişinin de gözaltına alındığı açıkladı. Güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı arama ve operasyon yürüttüğü aktarılan bakanlık açıklamasında, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Toplumsal barışı tehdit eden ya da güvenlik güçlerini hedef alan herkese karşı kanun en sert şekilde uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Aşiret çatışmasına müdahale ters tepti! 2 subay hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Bağdat
#şehitler
#Irak Konsolosluğu
#Aşiret Çatışması
#Güvenlik Operasyonu
#Dünya
