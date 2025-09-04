ABD'de üniversitede silahlı saldırgan paniği! Polisler alarma geçti

ABD'deki Massachusetts Lowell Üniversitesi'nin çevresinde görülen silahlı şahıs korku dolu anlara neden oldu. Saat 14.30 sıralarında güney kampüsündeki Riverview Suites yurdu yakınında öğrencilerin kameralarına yansıyan ve silah taşıdığı görülen bir kişi, üniversite yönetimini alarma geçirdi.

ÖĞRENCİLERE 'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, saat 15:00 sıralarında üniversitede bulunan binlerce öğrenciye "içeride kalma" uyarısı yapıldı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis ise 1,65 boylarında, gri veya beyaz sweatshirt ile siyah şort giyen Asyalı erkek bir şüpheliyi bulmak üzere geniş çaplı operasyon başlattı.

Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Lowell bölgesindeki bazı okulların öğrencileri de dersliklerde tutulurken, otobüs seferlerinde de aksamalar yaşandı.

"PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜ GERÇEK"

Yaklaşık 2,5 saat süren arama çalışmalarının ardından açıklama yapan Lowell Polis Şefi Ron Dickerson, sosyal medyada paylaşılan 'silahlı saldırgan' görüntüsünün gerçek olduğunu doğrulayarak, "Aynı görüntüyü bizim güvenlik kameralarımız da kaydetti" dedi.

Buna rağmen kampüste "aktif saldırgan" olarak değerlendirilecek hiçbir şüphelinin bulunamadığını belirten Dickerson, ayrıca silah ateşlendiğine dair bir kanıtın olmadığını ifade etti.

ACİL DURUM KALKTI

Öğrencilere yapılan "içeride kalma" uyarısı saat 17:30 sıralarında yürürlükten kaldırılırken, polisin gece boyunca kampüs ve çevresindeki güvenlik önlemlerini sürdüreceği bildirildi.