Askeri üssün ses seviyesi yasal sınırı aştı! Hükümetten binlerce kişiye dudak uçuklatan tazminat

Japonya'da askeri bir üssün neden olduğu gürültü dolayısıyla sağlık sorunları yaşayan 8 bine yakın müştekinin açtığı tazminat davası Yokohama Bölge Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, üssün gürültü seviyesinin yasal sınırı aştığını ve zararlara yol açtığını kabul etti.

Geçmiş mahkeme kararlarına rağmen hükümetin harekete geçmediğini ve yasaları ihlal ettiğini onaylayan bölge mahkemesi, hükümetin, müştekilere yaklaşık 25 milyon dolar (1 milyar 59 milyon 30 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti.

ABD'NİN PASİFİK'TEKİ EN BÜYÜK ÜSLERİNDEN BİRİ

Kanagawa eyaletinde yoğun nüfuslu Yamato ve Ayase şehirlerinin iki yakasında yer alan Atsugi askeri üssü, ABD Donanmasının Pasifik Okyanusundaki en büyük üslerinden biri kabul ediliyor.

Askeri üs, 2 bin 400 metrelik bir piste sahip.