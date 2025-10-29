Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

NASA’nın sessiz süpersonik uçağı X-59 gökyüzüyle buluştu

2016’dan bu yana geliştirilen sessiz süpersonik jet X-59, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. NASA, bu uçuşla birlikte ses hızını aşan uçaklarda “sessizlik” döneminin kapısını aralıyor.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 14:29

’nın “sessiz süpersonik uçak” projesi X-59 nihayet havalandı. Dün gerçekleştirilen ilk test uçuşunda uçak, California’daki Palmdale Hava Üssü’nden kalkarak yaklaşık 240 mil/saat (386 km/s) hızla alçak irtifada kısa bir tur attı.

Bu ilk deneme, uçağın sistemlerinin ve yer testlerinde doğrulanan bileşenlerinin uçuş koşullarında da sorunsuz çalışıp çalışmadığını görmek için yapıldı. NASA yetkilileri, uçuşun planlandığı şekilde tamamlandığını doğruladı.

NASA’nın sessiz süpersonik uçağı X-59 gökyüzüyle buluştu

SESSİZ SÜPERSONİK ÇAĞIN ANAHTARI: TASARIM

Süpersonik uçakların en büyük handikapı olan “sonik patlama” sorunu, X-59’un tasarımıyla büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki gövde ve son derece ince burun yapısı, bu devrimsel sessizliğin anahtarı.

Burnun gövdenin üçte birini kaplaması, hava akımlarını yönlendirerek şok dalgalarının birikmesini önlüyor. Uçağın arka kısmına yerleştirilen F414-GE-100 motoru ise yaklaşık 10 ton (98 kN) itme gücü üretiyor ve gövdenin üst kısmına konumlandırıldığı için sesin yere yansımasını engelliyor.

X-59 tam kapasite testlerde Mach 1.4 yani ses hızının yüzde 40 üzerinde uçabilecek. Uçuşlar genellikle 55 bin feet (yaklaşık 16.700 metre) irtifada yapılacak.

NASA’nın sessiz süpersonik uçağı X-59 gökyüzüyle buluştu

ZORLU SÜREÇ SONUNDA BAŞARI GELDİ

Proje, NASA ve iş birliğiyle 2016’da başladı ancak teknik aksaklıklar nedeniyle birkaç kez ertelendi. tarihi 2020 olarak planlanmıştı, ardından 2023 ve 2024’e ertelendi.

Motor testleri, elektromanyetik analizler ve taksi denemeleri derken sonunda 2025’te uçuş için yeşil ışık yakıldı. Başarılı ilk uçuşun ardından X-59’un, testlerin ikinci aşaması için Edwards Hava Üssü’ne taşınacağı açıklandı. Burada farklı hız ve irtifalarda ses ölçümleri yapılacak.

NASA’nın sessiz süpersonik uçağı X-59 gökyüzüyle buluştu

AMAÇ SADECE UÇMAK DEĞİL, SESSİZLİĞİ KANITLAMAK

NASA, ilerleyen dönemde X-59'u ABD’deki çeşitli yerleşim bölgeleri üzerinde uçurarak halktan gürültü algısına dair geri bildirim toplayacak. Bu veriler, gelecekte kara üzerindeki süpersonik uçuş yasağının yeniden değerlendirilmesinde kritik rol oynayabilir.

ETİKETLER
#Teknoloji
#nasa
#lockheed martin
#ilk uçuş
#X-59
#Süpersonik Uçak
#Sessiz Uçak
#Uçuş Testi
#X-59
#Süpersonik Uçak
#Sessiz Uçak
#Teknoloji
