Ateşkesi gerekçe gösteren Almanya, İsrail'e silah ihracatı kısıtlamasını kaldırıyor

Alman hükümetinin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığı bildirildi. Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, 8 Ağustos’ta İsrail’e yönelik belirli silahların ihracatıyla ilgili duyurunun değişen koşullar nedeniyle artık geçerli olmadığını ve kısıtlamaların 24 Kasım itibarıyla kaldırılacağını belirtti.

KARARIN GEREKÇESİ ATEŞKES

Kornelius, kararın gerekçeleri arasında 10 Ekim’den beri yürürlükte olan ateşkesin de bulunduğunu ifade etti. Almanya'nın ihracat yönergeleri genel olarak savaş ve kriz bölgelerine silah sevkiyatını yasaklıyor ancak istisnalar içerisinde Ukrayna ve İsrail yer alıyor.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Almanya’nın ülkesine uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e teşekkür etti.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yapan Saar, "Şansölye Merz'in kısmi ambargoya ilişkin kararı kaldırma yönündeki hamlesini memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Saar, İsrail’e ambargo uygulayan diğer ülkeleri de Almanya’yı takip etmeye çağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da dün Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştüğü, görüşmede siyasi ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.