Avrupa ülkeleri İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu'nda bir araya geldi! Masada nükleer anlaşma var

İran ile Avrupa ülkeleri aslen 2 Mayıs'ta yapılması planlanan görüşme için bugün İstanbul'da bir araya geldi. İran Başkonsolosluğu'nda toplanan diplomatlar masaya nükleer anlaşmaları yatıracak.

İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer konulu görüşmelerin yapılacağı İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu'na heyetlerin girişleri başladı.

Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya ile İran'ın temsilcileri İstanbul'da, 2015 yılında üzerinde uzlaştıkları ancak daha sonra rafa kaldırdıkları nükleer anlaşma için bir araya geliyor.

İki Avrupalı ve bir İranlı diplomatik kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre görüşmede taraflar, ABD ile İran arasında gerçekleştirilmesi beklenen nükleer konulu müzakerelerin beşinci turu öncesinde pozisyonlarını belirlemeye çalışacak.

GÖRÜŞME ASLEN 2 MAYIS'TAYDI

Görüşme aslen 2 Mayıs'taydı, ancak ABD'nin İran'ın nükleer silah üretmesini engelleme hedefiyle yürüttüğü müzakereleri etkilememek için ertelendi.

Fakat diplomatlar, İran'la diyalogu koruyarak yapılacak yeni bir anlaşmanın çerçevesine dair beklentilerinin altını çizmenin çıkarlarına olacağını düşündükleri için görüşme düzenlemeye karar verdiklerini belirttiler.