Avrupa ülkesinden Türkiye'ye Suriye desteği: Olağanüstü işbirliği yapacağız

12 Ocak 2025 09:23 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 09:24

Almanya, Fransa ve Belçika'nın aksine İspanya'dan Türkiye'ye Suriye konusunda destek geldi. İspanya Dışişleri Bakanı Albares yaptığı açıklamada, Suriye konusunda Türkiye ile olağanüstü bir işbirliği yapacaklarını söyledi.

Çoğu Avrupa ülkesi Türkiye​'nin Suriye​'deki etkinliğinden oldukça rahatsız... Türkiye'nin Suriye'deki varlığında rahatsız olan ülkelerin tam aksine bir ülkeden tam destek geldi. Suriye ve Lübnan ziyaretleri öncesi değerlendirmelerde bulunan İspanya​ Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Suriye konusunda Türkiye ile olağanüstü bir işbirliği yapacaklarını söyledi.

Filistin meselesi başta olmak üzere Ortadoğu'da birçok konuda Türkiye ile işbirliği yapan İspanya'nın bu politikasına devam ettireceğini aktaran Albares, "Suriye konusunda Türkiye ile olağanüstü bir işbirliği yapacağız. Türkiye, İspanya'nın birinci sınıf ortağıdır. Gerçek bir stratejik ortaktır. Türkiye'nin Ortadoğu ve Suriye'deki sesi, Türkiye'nin rolü sadece çok önemli değil, aynı zamanda İspanya için de büyük ölçüde takdir edilir düzeydedir" ifadelerini kullandı.

"İSTİKRARLI, BARIŞÇIL VE KAPSAYICI BİR SURİYE"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile çok sık görüşerek fikir alışverişinde bulunduklarının altını çizen Albares, "Onun görüşlerinden faydalanıyorum. Çünkü o bölgedeki durumu mükemmel bir şekilde biliyor. Bu benim için çok özel, önemli. İstikrarlı, barışçıl ve kapsayıcı bir Suriye'ye ulaşmak için elbette ki İspanya ve AB'nin güçlerini Türkiye ile birleştirmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE, İSPANYA VE TÜRKİYE'NİN OLDUĞU GİBİ EGEMEN BİR DEVLET OLMALI"

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra kurulan yeni yönetimin şu ana kadar attığı adımları "olumlu bulduğunu" ve yeni yönetimi desteklediklerini vurgulayan Albares, "Bizim istediğimiz bir an önce egemen bir Suriye'dir, tüm toprakları kontrol eden bir otoritedir. Herhangi bir yabancı güç kesinlikle bölgeden çekilmelidir. Suriye, İspanya ve Türkiye'nin olduğu gibi egemen bir devlet olmalı. Bu nedenle her türlü dış müdahaleye kesinlikle karşıyız. Bunu Ortadoğu'daki tüm halklar için istiyoruz; barış, istikrar ve refah" diye konuştu. Albares ayrıca İsrail'in Suriye topraklarında genişleyen işgaline karşı olduklarını da açık bir şekilde dile getirdi.