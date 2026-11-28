Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından yayımlanan rapora göre Avrupa'da Rusya bağlantılı sabotaj vakaları Eylül 2026'ya kadar geçen bir yıllık dönemde yüzde 16 arttı. Raporda, giderek daha yetkin unsurların zaman ayarlı ve uzaktan ateşlemeli el yapımı patlayıcılar gibi daha karmaşık yöntemlere başvurduğu belirtildi.

Ukrayna'nın kilit müttefikleri, Moskova'yı Kiev'e verilen desteği sekteye uğratmak amacıyla Avrupa genelinde insansız hava aracı ve siber saldırıları içeren bir sabotaj kampanyası yürütmekle suçluyor. Moskova ise Batılı hükümetlerin ve istihbarat servislerinin suçlamalarını reddediyor.

EN ÇOK ALMANYA VE POLONYA HEDEF ALINDI

IISS, operasyonların çoğunu hâlâ vasıfsız elemanların yürüttüğünü ancak yarı profesyonel bir katmanın karmaşık patlayıcı yöntemleri kullanmaya başladığını vurguladı. Raporda, "Tutuklamalar vekil unsurları ortadan kaldırıyor ancak onları yönlendiren Rus istihbarat servislerini caydırması son derece düşük bir ihtimal" değerlendirmesine yer verildi.

Düşünce kuruluşu, Ukrayna'ya ikmal sağlayan ulaşım, lojistik ve sanayi ağları nedeniyle Almanya ve Polonya'nın en çok hedef alınan ülkeler olmaya devam edeceğini kaydetti.

Raporda, NATO ve Ukrayna'nın Antonov Airlines şirketi tarafından askeri ikmal merkezi olarak kullanılan Leipzig Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta bir Ukrayna Antonov kargo uçağı yakınında patlayıcı yüklü bir dron bulunduğu, soruşturmacıların ikinci bir dronun da havalimanı operasyonları durdurulduktan kısa süre sonra bir DHL kargo uçağıyla çarpıştığından şüphelendiği hatırlatıldı.

IISS verilerine göre Ekim 2025 ile Eylül 2026 arasında kaydedilen olayların yarısından fazlası askeri-sanayi ve ulaşım alanlarındaki kritik altyapıları hedef aldı. İngiltere, 24 Kasım Salı günü Ukrayna ordusuyla çalışan savunma şirketlerini artan Rus sabotaj tehdidine karşı uyarmış; Rusya'nın Londra Büyükelçiliği ise "Rusya'nın İngiltere'ye saldırmak için hiçbir planı, nedeni veya niyeti yoktur" açıklamasını yapmıştı.