Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Avrupa’nın 100 milyar avroluk hayali çöp oldu! FCAS programı fiilen sona erdi

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Avrupa'nın yeni nesil savaş uçağı projesinin (FCAS) fiilen sona erdiğini belirtti. Öte yandan ülkesinin F-35 jetleriyle hava muharebe kabiliyetine odaklanmaya devam edeceklerini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avrupa’nın 100 milyar avroluk hayali çöp oldu! FCAS programı fiilen sona erdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 15:22

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sosyal medya platformu X üzerinden Fransa, Almanya ve İspanya'nın yürüttüğü Avrupa'nın yeni nesil programının (FCAS) fiilen sona erdiğine dair açıklamalarda bulundu. Francken, "Fransız-Alman-İspanyol ortak yapımı altıncı nesil bir savaş uçağı gerçekleşmeyecek." ifadesine yer verdi.

Ülkesinin bu programda gözlemci statüsünde olduğunu hatırlatan Francken, şunları aktardı:

"Müttefiklerimizle istişare ederek pozisyonumuzu yeniden değerlendireceğiz. 11 adet daha sipariş ettiğimiz jetleriyle hava muharebe kabiliyetine odaklanmaya devam ediyoruz. Bunları mümkün olduğunca Avrupa yapımı hale getireceğiz. İtalya'nın Cameri kentinde üretim yapacak ve kendi şirketlerimiz için ekonomik getiriyi artıracağız. Avrupa yapımı altıncı nesil bir uçak hala bir hayal. Umarım gerçekleşir. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz."

Francken, gelecek hafta Temsilciler Meclisi Savunma Komitesinde daha fazla bilgi vereceğini kaydetti.

Avrupa’nın 100 milyar avroluk hayali çöp oldu! FCAS programı fiilen sona erdi

FCAS PROGRAMI

Program, Fransa, Almanya ve İspanya'nın mevcut savaş uçaklarının yerini alacak yeni nesil bir hava muharebe sistemi geliştirilmesini öngörüyordu. Ancak taraflar arasında özellikle uçağın teknik özellikleri, liderlik paylaşımı ve sanayi iş bölümü konularında uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Fransa'nın nükleer silah taşıyabilen ve uçak gemisine uyumlu bir uçak talep etmesi, Almanya'nın ise farklı operasyonel ihtiyaçlara odaklanması projedeki görüş ayrılıklarını derinleştiren başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Yaklaşık 100 milyar avro büyüklüğe ulaşabileceği belirtilen proje, Avrupa savunma işbirliğinin en iddialı girişimlerinden biri olarak görülüyordu.

Öte yandan bazı Avrupa ülkeleri, projedeki belirsizlik sürerken ABD yapımı F-35 gibi alternatif platformlara yönelmeyi sürdürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD basını duyurdu: Washington’dan İran'a kademeli saldırı planı! Hedef nükleer masaya oturtmak
İngiltere'den ABD'ye veto: İran'a saldırı için askeri üslerini kullandırmayacak!
ETİKETLER
#f-35
#savaş uçağı
#Fcas
#Belçika Savunma Bakanı
#Avrupa Savunma İşbirliği
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.