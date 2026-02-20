İngiltere'den ABD'ye veto: İran'a saldırı için askeri üslerini kullandırmayacak!

ABD, Orta Doğu'daki askeri yığınağına son hız devam ederken, İngiltere'den ABD'ye veto geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik muhtemel saldırılarda Diego Garcia'daki askeri üssü kullanabileceklerini ifade etmesiyle yeniden gündeme gelen Hint Okyanusu'ndaki üssün kullanımına onay gelmedi.

ABD'YE İZİN ÇIKMADI

İngiltere hükümeti, ABD'ye İran'a yönelik saldırıları için İngiliz topraklarındaki askeri üslerin kullanımına izin vermedi. İngiltere Hükümeti Sözcüsü "Operasyonel konular hakkında yorum yapmıyoruz. ABD ve İran arasında İngiltere'nin de desteklediği devam eden siyasi bir süreç var. İran, asla bir nükleer silah geliştirmemeli ve bizim önceliğimiz bölgenin güvenliği" dedi.

STARMER-TRUMP GÖRÜŞMESİ

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD hükümetinin Chagos Anlaşmasına resmi desteğini vermesinin ardından salı günü Trump ile telefonda görüştü. Times gazetesinin haberine göre, Starmer ve Trump, Trump'ın İran'ın nükleer programıyla ilgili ültimatomunu görüştü ve Trump ertesi gün Chagos anlaşmasını eleştiren bir açıklama yaptı.

''TEHLİKELİ REJİMİ ORTADAN KALDIRMAK...''

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Hint Okyanusu açıklarında bulunan Diego Garcia Adası'nın egemenliğini Doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'a vermesi ve ardından adayı kiralamasını öngören anlaşmaya bir kez daha tepki gösterdi. Trump, ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan Diego Garcia Adası'nın önemine değinerek, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan havaalanını kullanması gerekebilir" dedi.

İNGİLTERE İLE ADA KRİZİ

İngiltere'nin hiçbir şekilde Diego Garcia Adası üzerindeki kontrolünü kaybetmemesi gerektiğini ifade eden Trump, "Başbakan Starmer, en iyi ihtimalle 100 yıllık bir kira sözleşmesi imzalayarak, hiçbir nedenle Diego Garcia üzerindeki kontrolünü kaybetmemelidir. Bu topraklar İngiltere'den alınmamalıdır ve eğer alınırsa bu bizim büyük müttefikimiz için bir felaket olacaktır. Biz her zaman İngiltere için savaşmaya hazır ve istekli olacağız, ancak onlar da karşılaştıkları sorunlar karşısında güçlü kalmak zorundalar. Diego Garcia'yı vermeyin" dedi.

Hint Okyanusu açıklarında bulunan İngiltere'nin himayesi altındaki Diego Garcia Adası'nda 1970'li yıllardan bu yana ABD'nin stratejik bombardıman uçaklarının bulunduğu bir askeri üs bulunuyor.

ABD, İNGİLTERE'DEN İZİN ALMAK ZORUNDA

ABD geçmişte Orta Doğu bölgesinde saldırılar düzenlemek için İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki RAF Fairford üssünü ve Hint Okyanusu'ndaki İngiltere'ye ait denizaşırı topraklar olan Diego Garcia'yı kullanmıştı. Uzun süredir yürürlükte olan anlaşmaya göre ABD, askeri operasyonlar gerçekleştirmeden önce İngiltere'nin egemen askeri üslerini kullanmak için öncelikle izin istemek zorunda.