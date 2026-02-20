Jetler Pasifik'te burun buruna geldi! ABD namluyu Çin'e çevirdi

ABD ve Çin’e ait askeri uçaklar, Güney Kore açıklarında Sarı Deniz üzerinde karşı karşıya geldi. Gerilimin tırmanması üzerine Çin yönetimi, bölgeye savaş uçakları sevk ederek pilotlarını göreve çağırdı. Olayın ardından tarafların hava sahasındaki faaliyetleri yakından izlemeye aldığı bildirildi.

ABD Kore Kuvvetleri’ne (USFK) bağlı Pyeongtaek’te bulunan Osan Hava Üssü’nden kalkan F-16 savaş uçakları, Çarşamba gecesi uluslararası sulara doğru hareket etti.

Güney Kore ile Çin’in hava savunma tanımlama bölgeleri arasında uçuş gerçekleştiren jetler, Pekin yönetimini alarma geçirdi. ABD Kore Kuvvetleri (USFK) ise planlanan tatbikata ilişkin bilgileri önceden Güney Koreli yetkililerle paylaştı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Çin ordusu da bölgeye savaş uçakları sevk etti. Ancak taraflar arasında herhangi bir sıcak temas ya da çatışma meydana gelmedi.

Operasyonun detayları gizli tutuldu. Seul Savunma Bakanlığı yetkilisi durumu "USFK, ordumuzla birlikte güçlü bir birleşik savunma duruşu sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

ABD NAMLUYU ÇİN'E DE ÇEVİRDİ

Washington yönetimi, normal şartlarda Kuzey Kore kaynaklı tehditlere karşı Güney Kore’yi savunmak üzere konuşlandırılan ABD Kore Kuvvetleri’nin (USFK) görev çerçevesini, Çin’i de kapsayacak şekilde yeniden düzenledi.

Geçen ay yayımlanan Ulusal Savunma Stratejisi belgesi ise Güney Kore'ye yönelik savunma taahhütlerinde bir değişim olabileceğine dair işaretler verdi.

Belgeye göre Güney Kore, Kuzey Kore'yi caydırma noktasında sorumluluk alabilecek güçte görülüyor. Belgeye göre ABD'nin desteği "kritik, sınırlı" bir seviyeye çekilebilir.

USFK Komutanı General Xavier Brunson stratejik esneklik ihtiyacına dikkat çekti. Brunson mevcut askeri tabloyla ilgili olarak "Kore Yarımadası’nda halihazırda konumlanmış olan kuvvetler, takviye gerektiren uzak varlıklar değil; aksine bir kriz durumunda ABD’nin aşması gereken savunma duvarının içinde halihazırda yer alan birliklerdir" diye konuştu.