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 | Berkay Alptekin

Avrupa'nın göbeğinde bomba bulundu! Tren raylarının ortasında, neredeyse bir asırlık

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan bir tren istasyonunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tren raylarının ortasında öylece duran İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu açıklandı.

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Avrupa'nın göbeğinde bomba bulundu! Tren raylarının ortasında, neredeyse bir asırlık
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 11:43

Fransa'nın başkenti ve Avrupa'nın göbeği Paris'te tren istasyonunda bomba bulundu. Fransız demiryolu şirketinin yaptığı açıklamaya göre Paris tren istasyonunda bulunan bombanın İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirtildi.

Yetkililer, yoğun terminalde bombanın raylarda bulunduğunu ifade ederken, Fransız polisinin Paris Gare du Nord tren istasyonuna gidiş ve gelişleri trafiğe kapattığını bildirdi.

RAYLARIN ORTASINDA ÖYLECE DURUYORDU

SNCF demiryolu şirketinden yapılan açıklamada, bombanın Saint Denis bölgesinde “rayların ortasında” bulunduğu belirtildi.

Paris polisi, cihazı etkisiz hale getirmek için çalışırken Eurostar trenlerinin yanı sıra yüksek hızlı ve yerel seferlere de ev sahipliği yapan tren istasyonuna giden tüm trafik kapatıldı.

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II. Dünya Savaşı, 1939'dan 1945'e kadar süren küresel savaştır. Savaşa dönemin büyük güçleri ve dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu katıldı, Müttefikler ve Mihver olmak üzere iki karşıt askerî ittifak kuruldu.
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