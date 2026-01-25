Avustralya'da köpek balığı faciası! Doğum gününe günler kalan çocuk hayatını kaybetti

Avustralya'nın Sydney Limanı'nda yerel yetkililer tarafından verilen bilgiye göre, 18 Ocak'ta Vaucluse bölgesinde 12 yaşındaki bir çocuk köpek balığı tarafından saldırıya uğradı.

Nico Antic isimli çocuk, iki arkadaşıyla birlikte yaklaşık 6 metre yükseklikteki kayalıklardan denize atladı. Bu sırada, denizde bulunan ve boğa köpek balığı olduğu değerlendirilen bir köpekbalığının saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Antic, arkadaşları tarafından sudan çıkarıldıktan sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sydney Children’s Hospital’a kaldırıldı. Çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi.

DOĞUM GÜNÜNE HAFTALAR KALA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Antic’in, birkaç gün süren müdahalelere rağmen beyin fonksiyonlarının durduğu tespit edildi. 12 yaşındaki çocuk, 24 Ocak’ta ise hayatını kaybetti. Antic’in, 13’üncü doğum gününe haftalar kala hayatını kaybettiği belirtildi.

Aile tarafından yapılan açıklamada, Antic “neşeli, yardımsever ve çevresi tarafından çok sevilen bir çocuk” olarak tanımlandı. Açıklamada ayrıca sağlık ekiplerine ve olay sonrası destek veren topluma teşekkür edildi.

Yetkililer, son dönemde New South Wales kıyılarında köpekbalığı hareketliliğinde artış yaşandığını, güvenlik önlemleri kapsamında bazı plajların geçici olarak kapatıldığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.