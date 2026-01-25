Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Avustralya'da köpek balığı faciası! Doğum gününe günler kalan çocuk hayatını kaybetti

Avustralya'nın Sydney Limanı'nda 12 yaşındaki Nico Antic isimli bir çocuk köpek balığı tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Antic, 13'ncü doğum gününe haftalar kala hastanede hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avustralya'da köpek balığı faciası! Doğum gününe günler kalan çocuk hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 12:13

Avustralya'nın Sydney Limanı'nda yerel yetkililer tarafından verilen bilgiye göre, 18 Ocak'ta Vaucluse bölgesinde 12 yaşındaki bir çocuk köpek balığı tarafından saldırıya uğradı.

Nico Antic isimli çocuk, iki arkadaşıyla birlikte yaklaşık 6 metre yükseklikteki kayalıklardan denize atladı. Bu sırada, denizde bulunan ve boğa köpek balığı olduğu değerlendirilen bir köpekbalığının saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Antic, arkadaşları tarafından sudan çıkarıldıktan sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sydney Children’s Hospital’a kaldırıldı. Çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi.

DOĞUM GÜNÜNE HAFTALAR KALA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Antic’in, birkaç gün süren müdahalelere rağmen beyin fonksiyonlarının durduğu tespit edildi. 12 yaşındaki çocuk, 24 Ocak’ta ise hayatını kaybetti. Antic’in, 13’üncü doğum gününe haftalar kala hayatını kaybettiği belirtildi.

Aile tarafından yapılan açıklamada, Antic “neşeli, yardımsever ve çevresi tarafından çok sevilen bir çocuk” olarak tanımlandı. Açıklamada ayrıca sağlık ekiplerine ve olay sonrası destek veren topluma teşekkür edildi.

Yetkililer, son dönemde New South Wales kıyılarında köpekbalığı hareketliliğinde artış yaşandığını, güvenlik önlemleri kapsamında bazı plajların geçici olarak kapatıldığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Köpekbalığını gıdıklayan Giresunlu viral oldu! 'Sen büyüyünce adam mı yiyeceksin?'
Kayalıklardan atlarken köpek balığının vahşi saldırısına uğradı!
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.