Avustralya'da milletvekili Helen Haines'e çarpan kişi 20 yıllık arkadaşı çıktı! Vekil bir bacağını kaybetti

Avustralya'da milletvekili Helen Haines, dün Victoria eyaletindeki ofisinin yakınlarında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, 2019'da parlamentoya seçilen bağımsız milletvekili Haines'in geçirdiği kazanın ardından hastanedeki tedavisi sürüyor.

BİR BACAĞINI KAYBETTİ

Doktorlar, dün Victoria eyaletindeki ofisinin yakınlarında araç çarpması sonucu ağır yaralanan Haines'in bir bacağını kaybettiğini, diğer bacağını kurtarma operasyonunun sürdüğünü bildirdi.

Ayrıca doktorlar, Melbourne kentinde hastaneye kaldırılan Haines'in durumunun kritik olduğunu aktardı.

ÇARPAN KİŞİ '20 YILLIK ARKADAŞI'

Dün olay yerinde gözaltına alınan sürücünün Haines'in "20 yıllık arkadaşı" olduğu açıklandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de olayı "kasıtlı saldırı" olarak nitelendirdi.