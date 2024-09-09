Ayşenur Ezgi Eygi Batı Şeria’da katledildi! Görgü tanıklarının ifadeleri kan dondurdu: Sevinç çığlıkları attı

09 Eylül 2024 14:25 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 14:29

Filistinli insanlara yardım edebilmek için bölgeye giden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, İsrailli keskin nişancı tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. İşgal altındaki Filistin'de Türk vatandaşını başından vurarak öldüren İsrail askerinin, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra sevinç çığlığı attığı ortaya çıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria'ya giden Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrailli keskin nişancı tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşanan olaydan sonra bir açıklama yapmış ve Dışişleri kaynakları devreye girerek Ayşenur'un naaşını Türkiye'ye getirmek için çalışmalara başlamıştı. Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü hakkında AA muhabirlerine konuşan Filistinli görgü tanığı, İsrailli askerin Ayşenur'u vurduktan sonra sevinç çığlığı attığını ifade ederek çok önemli detaylar paylaştı.

"KESKİN NİŞANCI ATEŞ ETTİ VE SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI"

Sosyal medyadaki görüntülere yansıyan İsrail askerlerinin pozisyon aldığı hakim tepedeki evin sakini Filistinli Munir Hıdeyr (65), evin çatısında keskin nişancının konuşlandığı ve Ayşenur'un sığındığı noktanın çok rahat görülebildiği pozisyonu AA ekibine gösterdi.

Hıdeyr, o günkü gösterilere İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etmesinin ardından kızının evine sığındığını söyledi. İsrail askerlerinin ve bir keskin nişancının evin çatısında konuşlandığını belirten Hıdeyr, bölgede askeri ciplerle başka birliklerin de bulunduğunu dile getirdi. Hıdeyr, "İsrail askeri, vurduğu kişinin Filistinli olduğunu düşünüyordu. Filistinli dediğinin silahı yok, taş atıyor, siz ateş ediyorsunuz. (Ayşenur'u) Onu vurduktan sonra sevindi, çığlık atıp sevinç gösterisinde bulundu." dedi

"BİLEREK VE İSTEYEREK CİNAYETİ İŞLEDİ"

Saldırıdan önce bölgede uzun bir süre "sükunetin hakim olduğunu" vurgulayan Pollak, İsrail askerlerinin tepede bölgeye hakim bir evde konuşlandığını ve bir askerin silahını kurduğunu gördüğünü aktardı.

Pollak, birkaç saniye arayla iki el ateş açıldıktan sonra yardım çağrıları üzerine Eygi'yi başından yaralanmış halde yerde yatarken gördüğünü, Türk aktivisitin yanına gidip elini başının altına koyduğunu ve kanamasını durdurmaya çalıştığını anlattı.

Bilinci kapalı olarak sağlık ekiplerinin teslim aldığı Eygi'nin renginin solmaya başladığını ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını dile getiren Pollak, şunları söyledi:

"Bunu yapan asker kasıtlı bir ölüm atışı yaptı. Bu ölüm atışı, münferit bir olay değil. Bu İsrail'in Batı Şeria'da arttırdığı gerilim ve şiddetin bir örneği. Ayşenur'u öldüren mermi Nur Şems, Tulkerim ve Cenin'de insanları öldüren mermiyle aynı. Ayşenur ile aynı gün buradan birkaç kilometre ötede 13 yaşında Filistinli bir kız çocuğunu öldüren mermi aynı.

Bu ABD'nin finanse ettiği ve İsrail'in Gazze'de cezasız biçimde işlediği soykırımda kullanılan mermilerle aynı. Bu oluyor, çünkü olabiliyor. Çünkü dünya hesap sormuyor. Daha fenası dünya utanç içinde İsrail'i destekliyor. Artık belki zamanı gelmiştir; bu cinayet, bu trajik ölüm bir parça adalet getirir ve Filistinlilerin sömürgeleştirilmesini azaltır."

Ay