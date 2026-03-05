Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
11°
Dünya
Editor
 Yasin Aşan

Azerbaycan ile İran arasında kritik temas! Dışişleri bakanları görüştü

İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırısının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Arakçi, söz konusu saldırıyı redederek İran'ın saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını aktardı.

Azerbaycan ile İran arasında kritik temas! Dışişleri bakanları görüştü
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu. İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve dört sivil yaralanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırısının ardından peşpeşe açıklamalar gelirken sıcak bir gelişme daha yaşandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile söz konusu saldırı ile ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Bayramov’un, İran tarafından Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti topraklarına gerçekleştirilen dron saldırılarını kınadığı ve bu saldırılarla ilgili kesin itirazını bildirdiği ifade edildi. Açıklamada, Bayramov’un Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırıların uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırı olduğunu belirttiği ve bunun bölgede gerilimin artmasına hizmet ettiğini ifade ettiği aktarıldı.

Azerbaycan ile İran arasında kritik temas! Dışişleri bakanları görüştü

Olayla ilgili olarak, İran tarafının saldırı nedeniyle özür dilemesinin, yürütülen soruşturmaların sonuçlarına ilişkin kısa süre içinde açıklama yapmasının ve benzer olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almasının beklendiğinin Azerbaycan tarafından İran’ın dikkatine sunulduğu kaydedildi.

İRAN SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

İran Dışişleri Bakanı Abba Arakçi ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın Azerbaycan ile iyi komşuluk politikasına vurgu yaparak, İran’ın Azerbaycan ile tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu ifade etti. Arakçi görüşmede, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde İran tarafından insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği yönündeki açıklamalara yanıt vererek, söz konusu iddiaları reddetti. İran Silahlı Kuvvetleri’nin olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmaları yürüttüğünü belirten Arakçi, bazı çevrelerin bu tür olayları kamuoyunu yanıltmak ve İran ile komşuları arasındaki iyi ilişkileri zedelemek amacıyla kullandığını söyledi.

Azerbaycan ile İran arasında kritik temas! Dışişleri bakanları görüştü

Arakçi, ayrıca söz konusu olayda Azerbaycan vatandaşlarının yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek yaralılara acil şifalar diledi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu. İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve dört sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

Azerbaycan ile İran arasında kritik temas! Dışişleri bakanları görüştü

İran Genelkurmay Başkanlığı ise Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran tarafından insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği yönündeki açıklamaların doğru olmadığını belirterek, "Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulunmuştu. Açıklamada, İran'ın tüm ülkelerin, özellikle de Müslüman ve komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğu belirtilerek bu tür girişimlerin İsrail tarafından Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri bozmak amacıyla daha önce de çeşitli yöntemlerle gerçekleştirildiği öne sürülmüş ve "Yapılan incelemelere göre söz konusu girişim, İran'ı suçlamak amacıyla İsrail rejimi tarafından gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Azerbaycan ile İran arasında kritik temas! Dışişleri bakanları görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’nın, İran’ın tüm ülkelerin egemenliğine saygı duyduğunu beyan etmesi ve bu bağlamda İran tarafından bugün Azerbaycan’a karşı İHA'larla gerçekleştirilen saldırıları inkar etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez" denilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Nahçıvan'a gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin açıklamasında, "İran yetkilileri tarafından açıklama yapılmalı, özür dilenmeli ve bu terör eylemini gerçekleştirenler cezai sorumluluğa tabi tutulmalıdır" demişti.

