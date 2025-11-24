Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama: Çok sayıda kişi yaralandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir iş merkezinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, olayda 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı ekiplerce yürütülen kurtarma çalışmaları sonucu 7 kişi binadan güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.