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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 21:35

BAE'de petrol sızıntı durduruldu: Kıyılarda temizlik seferberliği başlatıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında geçtiğimiz hafta bilinmeyen bir mühimmatla hedef alınan Panama bayraklı "Gem No.2" adlı tankerdeki petrol sızıntısının tamamen durdurulduğu açıklandı. Ülke ekonomisi ve içme suyu tesisleri açısından büyük risk taşıyan sızıntının ardından kıyılarda temizlik çalışmaları sürüyor.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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BAE'de petrol sızıntı durduruldu: Kıyılarda temizlik seferberliği başlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 21:35

yetkilileri, geçtiğimiz hafta Panama bayraklı "Gem No.2" adlı tankerden kaynaklanan petrol sızıntısının durdurulduğunu ve yeni bir sızıntı tespit edilmediğini açıkladı. Yetkililer, ülkenin kıyı kesimlerinde temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

SIZINTI DÖRT EMİRLİĞİN KIYISINA YAYILDI

BAE basınında resmi kaynaklara dayandırılan habere göre, petrol sızıntısı ülkenin kuzeyindeki Umm Al Quwain Emirliği açıklarında yoğunlaşırken, komşu Ras Al Khaimah, Acman ve Şarika bölgelerinin kıyı kesimlerine de kısmen yayıldı. BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı, deniz kirliliğinin yoğunluğunun önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

MÜHİMMATLA HEDEF ALINDIĞI İDDİASI VE İÇME SUYU HASSASİYETİ

Sızıntının nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, uluslararası denizcilik kaynaklarından yapılan açıklamalarda tankerin 9 Ekim'de bilinmeyen bir mühimmatla hedef alındığı, gemide yangın çıktığı ancak alevlerin kontrol atlına alındığı öne sürüldü. Kaynaklar, saldırının sızıntıya neden olmuş olabileceğini dile getirdi.

BAE'de petrol sızıntı durduruldu: Kıyılarda temizlik seferberliği başlatıldı

BAE, geçtiğimiz hafta tespit edilen sızıntının ardından önlem amacıyla bazı plajlar ve kıyı bölgelerini geçici olarak kapatmıştı. Çevre Bakanlığı, söz konusu kararın kapatılan tüm bölgelerde petrol kirliliği tespit edildiği anlamına gelmediğini belirtti.

BAE'nin içme suyu ihtiyacını büyük ölçüde deniz suyu arıtılarak elde edilen suyla karşıladığı biliniyor. Ayrıca sanayi tesisleri dahil olmak üzere ülke ekonomisinin büyük bir bölümü kıyı şeridinde yoğunlaşıyor. Bu durum, deniz kirliliğini ülke açısından özellikle hassas bir mesele haline getiriyor.

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ETİKETLER
#bae
#Umm Al Quwain
#Ras Al Khaimah
#Acman
#Şarika
#Dünya
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