Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti. Bakan Fidan, başkent Abu Dabi’deki temasları çerçevesinde BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BAE'de: Devlet Başkanı Yardımcısı Al Nahyan ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunarak başkent Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Görüşmede küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

"BÖLGEMİZİN HUZUR VE REFAHI İÇİN DİPLOMASİYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ziyaretin ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden detaylı bir paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili ve bölgesel ilişkilere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"New York'ta BM 81. Genel Kurulu çerçevesinde katıldığımız etkinliklerin hemen ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettik.

Abu Dabi'de, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildik. Ayrıca, Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan ile görüşmeler gerçekleştirdik.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu.

Türkiye olarak, bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

https://x.com/hakanfidan/status/2104666140169650602?s=12&t=KVxYpB6p-q644ksbXhWxsw