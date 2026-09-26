Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'taki temaslarını sürdürüyor.

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü. Görüşmede Türkiye-KKTC ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR GÜNDEME GELDİ

Bakan Fidan temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye-KKTC ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı.