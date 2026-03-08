BAE'den İran'a 'uyarı saldırısı': Körfez ülkelerinin sabrı tükendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İran da çevre ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı. Körfez ülkelerinin ise İran'a karşı sabrı tükendi. İsrail basınından Yedioth Ahronot'a göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçleri ilk kez İran'ı hedef aldı. BAE'nin İran'daki bir su arıtma tesisini vurduğu öne sürüldü.
BAE’nin söz konusu saldırısının Tahran yönetimine bir mesaj niteliğinde olduğuna işaret edilen haberde, İran'ın Körfez ülkesini hedef almayı sürdürmesi durumunda ABD ile İsrail'in yürüttüğü saldırılara BAE’nin sınırlı da olsa katılma durumunun ortaya çıkabileceği iddiasına yer verildi.
İran saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret eden Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ''Savaş halindeyiz. Görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum. Bu durum bize dayatıldı. Kendimizi, halkımızı ve ülkemizi korumak için bunu yapıyoruz'' dedi.
Ziyaret sırasında görüştüğü 5 yaralının tamamının sivil olduğunu belirten Al Nahyan, yaralılar arasında iki BAE vatandaşı ile bir Hintli, bir Sudanlı ve bir İranlının bulunduğunu söyledi. Ordu ve güvenlik kurumlarına teşekkür eden Al Nahyan, ''BAE cazip, güzel ve örnek bir ülkedir ancak aldanmayın. BAE’nin derisi kalın, eti acıdır; bizi kimse yiyemez'' dedi.
Katar'ın da daha önce ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katıldığı iddiası gündeme gelmişti.
Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başbakan Danışmanı Mecid el-Ensari ise ülkesinin ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.
BAE, bugün hava savunma sistemlerinin ülkeyi hedef alan 17 balistik füze ve 117 insansız hava aracını (İHA) tespit ettiğini, bunlardan 16 balistik füze ve 113 İHA’nın imha edildiğini açıklamıştı.