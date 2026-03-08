Menü Kapat
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

BAE'den İran'a 'uyarı saldırısı': Körfez ülkelerinin sabrı tükendi

ABD ve İsrail saldırılarına karşılık çevre ülkelere misilleme saldırıları düzenleyen İran'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk kez saldırı düzenlediği iddia edildi.

ve 'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık da çevre ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı. Körfez ülkelerinin ise İran'a karşı sabrı tükendi. İsrail basınından Yedioth Ahronot'a göre, Birleşik Arap Emirlikleri () güçleri ilk kez İran'ı hedef aldı. BAE'nin İran'daki bir su arıtma tesisini vurduğu öne sürüldü.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık çevre ülkelerdeki ABD üslerini hedef alması üzerine, BAE'nin ilk kez İran'ı hedef aldığı öne sürüldü ve Körfez ülkelerinin İran'a karşı sabrının tükendiği belirtildi.
İsrail basınına göre BAE güçleri, İran'daki bir su arıtma tesisini hedef aldı.
Bu saldırının, İran'ın Körfez ülkelerini hedef almayı sürdürmesi durumunda BAE'nin ABD ve İsrail'in saldırılarına sınırlı da olsa katılabileceğine dair bir mesaj niteliğinde olduğu iddia edildi.
BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İran saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret ederek ''Savaş halindeyiz'' ifadesini kullandı.
BAE, hava savunma sistemlerinin ülkeyi hedef alan 17 balistik füze ve 117 insansız hava aracını (İHA) tespit ettiğini ve bunlardan büyük kısmının imha edildiğini duyurdu.
Katar'ın da ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katıldığı yönündeki iddialar daha önce gündeme gelmiş ancak Katar Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanlamıştı.
TAHRAN'A BİR MESAJ!

BAE’nin söz konusu saldırısının Tahran yönetimine bir mesaj niteliğinde olduğuna işaret edilen haberde, İran'ın Körfez ülkesini hedef almayı sürdürmesi durumunda ABD ile İsrail'in yürüttüğü saldırılara BAE’nin sınırlı da olsa katılma durumunun ortaya çıkabileceği iddiasına yer verildi.

BAE LİDERİ 'SAVAŞTAYIZ' DEMİŞTİ

İran saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret eden Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ''Savaş halindeyiz. Görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum. Bu durum bize dayatıldı. Kendimizi, halkımızı ve ülkemizi korumak için bunu yapıyoruz'' dedi.

''DERİMİZ KALIN, ETİMİZ ACIDIR, BİZİ KİMSE YİYEMEZ''

Ziyaret sırasında görüştüğü 5 yaralının tamamının sivil olduğunu belirten Al Nahyan, yaralılar arasında iki BAE vatandaşı ile bir Hintli, bir Sudanlı ve bir İranlının bulunduğunu söyledi. Ordu ve güvenlik kurumlarına teşekkür eden Al Nahyan, ''BAE cazip, güzel ve örnek bir ülkedir ancak aldanmayın. BAE’nin derisi kalın, eti acıdır; bizi kimse yiyemez'' dedi.

KATAR SAVAŞA MI KATILDI?

Katar'ın da daha önce ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katıldığı iddiası gündeme gelmişti.

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başbakan Danışmanı Mecid el-Ensari ise ülkesinin ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katıldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

BAE, bugün hava savunma sistemlerinin ülkeyi hedef alan 17 balistik füze ve 117 insansız hava aracını (İHA) tespit ettiğini, bunlardan 16 balistik füze ve 113 İHA’nın imha edildiğini açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İsrail, İran'ın petrol depolarını vurdu, Tahran'a kül yağdı: Maskesiz dışarı çıkmayın!
Hamaney'in öldürülmesi İran'da çatlakları gün yüzüne çıkardı: Yeni lider belirsizliği, Pezeşkiyan'a öfke
