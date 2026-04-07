Irak’ta faaliyet gösteren İran yanlısı Kataib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) başkent Bağdat’ta bir hafta önce kaçırılan ABD’li gazeteci Shelly Kittleson’ın serbest bırakıldığını açıkladı. Kataib Hizbullah'ın güvenlik alanındaki sorumlularından Ebu Mücahid el-Assaf, gazetecinin Irak’ı derhal terk etmesi yönünde talimat verildiğini açıkladı. Assaf yaptığı yazılı açıklamada, serbest bırakma kararının Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin ‘Ulusal tutumlarına duyulan saygı’ nedeniyle alındığını belirtti. Açıklamada ayrıca gazetecinin Irak’tan hemen ayrılacağı ifade edildi. Assaf, bu tür bir adımın önümüzdeki günlerde tekrarlanmayabileceğini ve muhtemel bir savaş durumunda şartların farklı gelişmeler yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.

HABERİN ÖZETİ Bağdat'ta rehine krizi son buldu: Hizbullah kaçırdığı ABD’li gazeteci Shelly Kittleson’ı serbest bıraktı İran yanlısı Kataib Hizbullah, bir hafta önce Bağdat'ta kaçırdığı ABD'li gazeteci Shelly Kittleson'ı serbest bıraktı. Kataib Hizbullah'ın güvenlik sorumlusu Ebu Mücahid el-Assaf, gazetecinin Irak'ı derhal terk etmesi yönünde talimat verildiğini açıkladı. Serbest bırakma kararının, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin 'Ulusal tutumlarına duyulan saygı' nedeniyle alındığı belirtildi. Gazeteci Shelly Kittleson, 31 Mart Salı günü Bağdat'ın merkezinde kaçırılmıştı. Iraklı yetkililer, kaçıranlardan birinin Kataib Hizbullah üyesi olduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Af Örgütü, gazetecinin güvenliği konusunda ciddi endişe duyduğunu belirterek Irak ve ABD yetkililerine derhal harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

KİTTLESON'IN KAÇIRILMASI

On yılı aşkın süredir farklı kurumlar için Orta Doğu üzerine haber yapan Kittleson, 31 Mart Salı günü Bağdat’ın merkezindeki işlek bir caddede kaçırılmıştı. Üç üst düzey Iraklı yetkiliye göre Kittleson, zorla bir araca bindirilerek şehirden hızla uzaklaştırılmıştı. Iraklı yetkililer aracı şehir dışındaki bir otoyola kadar takip edebilmiş ve gazeteciyi kaçıranların kullandığı araç kovalamaca sırasında takla atmıştı. Ancak Kittleson’ı kaçıranlar, ABD’li gazeteciyi hızlı bir şekilde hurdaya dönen araçtan çıkararak başka bir araca taşımış ve kaçmayı başarmıştı. Iraklı yetkililer, şüphelilerden birinin yakalandığını ve şahsın Kataib Hizbullah üyesi olduğunu açıklamıştı.