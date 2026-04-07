Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bağdat'ta rehine krizi son buldu: Hizbullah kaçırdığı ABD’li gazeteci Shelly Kittleson’ı serbest bıraktı

Bağdat’ın merkezinde kaçırılan ve bir haftadır rehin tutulan gazeteci Shelly Kittleson, Kataib Hizbullah tarafından serbest bırakıldı. Örgüt, kararın Başbakan Sudani’ye duyulan saygı nedeniyle alındığını açıklarken, gazeteciye ülkeyi terk etmesi için ültimatom verdi.

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 21:42
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 21:45

’ta faaliyet gösteren İran yanlısı Kataib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) başkent Bağdat’ta bir hafta önce kaçırılan ’li gazeteci Shelly Kittleson’ın serbest bırakıldığını açıkladı. Kataib Hizbullah'ın güvenlik alanındaki sorumlularından Ebu Mücahid el-Assaf, gazetecinin Irak’ı derhal terk etmesi yönünde talimat verildiğini açıkladı. Assaf yaptığı yazılı açıklamada, serbest bırakma kararının Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin ‘Ulusal tutumlarına duyulan saygı’ nedeniyle alındığını belirtti. Açıklamada ayrıca gazetecinin Irak’tan hemen ayrılacağı ifade edildi. Assaf, bu tür bir adımın önümüzdeki günlerde tekrarlanmayabileceğini ve muhtemel bir savaş durumunda şartların farklı gelişmeler yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.

HABERİN ÖZETİ

Bağdat'ta rehine krizi son buldu: Hizbullah kaçırdığı ABD’li gazeteci Shelly Kittleson’ı serbest bıraktı

İran yanlısı Kataib Hizbullah, bir hafta önce Bağdat'ta kaçırdığı ABD'li gazeteci Shelly Kittleson'ı serbest bıraktı.
Kataib Hizbullah'ın güvenlik sorumlusu Ebu Mücahid el-Assaf, gazetecinin Irak'ı derhal terk etmesi yönünde talimat verildiğini açıkladı.
Serbest bırakma kararının, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin 'Ulusal tutumlarına duyulan saygı' nedeniyle alındığı belirtildi.
Gazeteci Shelly Kittleson, 31 Mart Salı günü Bağdat'ın merkezinde kaçırılmıştı.
Iraklı yetkililer, kaçıranlardan birinin Kataib Hizbullah üyesi olduğunu açıklamıştı.
Uluslararası Af Örgütü, gazetecinin güvenliği konusunda ciddi endişe duyduğunu belirterek Irak ve ABD yetkililerine derhal harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

Bağdat'ta rehine krizi son buldu: Hizbullah kaçırdığı ABD’li gazeteci Shelly Kittleson’ı serbest bıraktı

KİTTLESON'IN KAÇIRILMASI

On yılı aşkın süredir farklı kurumlar için Orta Doğu üzerine haber yapan Kittleson, 31 Mart Salı günü Bağdat’ın merkezindeki işlek bir caddede kaçırılmıştı. Üç üst düzey Iraklı yetkiliye göre Kittleson, zorla bir araca bindirilerek şehirden hızla uzaklaştırılmıştı. Iraklı yetkililer aracı şehir dışındaki bir otoyola kadar takip edebilmiş ve gazeteciyi kaçıranların kullandığı araç kovalamaca sırasında takla atmıştı. Ancak Kittleson’ı kaçıranlar, ABD’li gazeteciyi hızlı bir şekilde hurdaya dönen araçtan çıkararak başka bir araca taşımış ve kaçmayı başarmıştı. Iraklı yetkililer, şüphelilerden birinin yakalandığını ve şahsın Kataib Hizbullah üyesi olduğunu açıklamıştı.

