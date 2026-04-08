Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bağdat'ta serbest bırakılan Shelly Kittleson'dan şok itiraflar: "ABD için istihbarat topladım"

Kataib Hizbullah tarafından serbest bırakılan Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson’ın esaret altındaki görüntüleri yayınlanan propaganda videosuyla servis edildi. Görüntülerde Bağdat'taki ABD konsolosu için Haşdi Şabi ve direniş grupları hakkında bilgi topladığını itiraf eden Kittleson, can güvenliğinin tehlikeye girmesinden Donald Trump’ı sorumlu tuttu.

'ta faaliyet gösteren İran bağlantılı Şii milis grubu Kataib Hizbullah, Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson’ın esaret altındaki görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, gazetecinin Bağdat’taki konsolosu için istihbarat toplama faaliyetleri yürüttüğünü itiraf ettiği görüldü.

HABERİN ÖZETİ

İran bağlantılı Şii milis grubu Kataib Hizbullah, Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson'ın kaçırıldıktan sonra serbest bırakıldığını ve ABD konsolosu için istihbarat topladığını itiraf ettiği görüntülerini yayınladı.
Kataib Hizbullah, Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson'ın Bağdat'taki ABD konsolosu için istihbarat topladığını itiraf ettiği görüntülerini paylaştı.
Kittleson, görüntülerde serbest çalışan bir gazeteci olduğunu, 2015'ten beri Irak'ta savaş muhabirliği yaptığını belirtti.
Gazeteci, ABD konsolosunun Haşdi Şabi ve Kataib Hizbullah gibi gruplar hakkında bilgi istediğini ve bu konuda çalıştığını itiraf etti.
Kittleson, Trump yönetimini eleştirerek can güvenliğinin kötüleştiğini ve ülkelerini savunan direniş mensuplarından serbest bırakılmasını talep etti.
Kataib Hizbullah, Kittleson'ın serbest bırakıldığını ve Irak'ı terk etmesi talimatı verildiğini duyurdu.
Gazeteci, 31 Mart Salı günü Bağdat'ta kaçırılmıştı ve kimliği belirlenen şüphelilerden biri Kataib Hizbullah üyesiydi.
ABD’li gazeteci, esaret altındayken çekilen görüntülerde yaptığı açıklamada, "Adım Shelly Renee Kittleson. Serbest çalışan bir gazeteciyim ve Amerikan vatandaşıyım. İtalya’da yaşıyorum. İngilizce, İtalyanca ve Arapça biliyorum. 2015’ten beri Irak’ta savaş muhabiri olarak çalışıyorum. Peşmerge ve Irak Silahlı Kuvvetleri ile temas halindeyim. Daha önce Afganistan, Ukrayna ve Suriye’de de çalıştım. 2025’te Suriye’de Amerikan subaylarından üç ay boyunca eğitim aldım. Ukrayna’da da aynı şekilde" dedi.

ABD adına istihbarat topladığını itiraf eden Kittleson, "Bağdat’taki Amerikan konsolosu, bu yıllar boyunca benden Haşdi Şabi ve direniş grupları Kataib Hizbullah ve el-Nuceba hakkında ve özellikle de Kataib Hizbullah’ın Genel Sekreteri Ahmed el Hamidavi ve ismini hatırlamadığım diğer liderler hakkında bilgi istedi. Bilgi topladım ancak yeterli gelmedi ve daha fazlasını istediler. Son seyahatimde benden Irak halkının savaşa bakışına dair siyasi ve istihbari nitelikte bilgi istediler ve ben de bu konuda çalışmalar yaptım. Ayrıca direniş gruplarının dayandığı ve içinde liderlerin de bulunduğu taban üzerinde de çalıştım" dedi.

"TRUMP YÖNETİMİ VE APTALCA POLİTİKALARI"

ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren Kittleson, "Amerikan vatandaşları olarak can güvenliğimiz, Trump yönetiminden önce daha iyi durumdaydı. Bağdat sokaklarında güvenlik refakatine ihtiyaç duymadan serbestçe dolaşabiliyorduk. Şimdi ise hayatlarımız tehdit altında ve bu tamamen Trump yönetimi ve aptalca politikalarının sonucu. Burada çalışan binlerce Amerikalı işlerini kaybetti ve ayrıldı. Amerika’da yaşayan aileleri ise geçinecek para bulamaz hale geldi. Bu tamamen Trump yönetimi ve aptalca politikalarının sonucu. Bu silahlı direnişin mensubu olan ve ülkelerini savunan cesur adamlardan beni serbest bırakmalarını talep ediyorum. Asla ülkelerine zarar verecek bir şey yapmayacağıma söz veriyorum. Bu cesur ve onurlu adamların bunu yapabileceğini biliyorum. Çünkü ben bir kadınım ve onlar kadınlara saygı duyuyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD’nin 2009 senesinden bu yana yabancı terör örgütü olarak listelediği Kataib Hizbullah, bugün yayınlanan bir açıklamayla bir hafta önce Bağdat’ta kaçırılan Kittleson’ın serbest bırakıldığını ve kendisine Irak’ı derhal terk etmesi talimatı verildiğini duyurmuştu.

KİTTLESON'IN KAÇIRILMASI

On yılı aşkın süredir farklı kurumlar için Orta Doğu üzerine haber yapan Kittleson, 31 Mart Salı günü Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezindeki işlek bir caddede kaçırılmıştı. Üç üst düzey Iraklı yetkiliye göre Kittleson, zorla bir araca bindirilerek şehirden hızla uzaklaştırılmıştı. Iraklı yetkililer aracı şehir dışındaki bir otoyola kadar takip edebilmiş ve gazeteciyi kaçıranların kullandığı araç kovalamaca sırasında takla atmıştı. Ancak Kittleson’ı kaçıranlar, ABD’li gazeteciyi hızlı bir şekilde hurdaya dönen araçtan çıkararak başka bir araca taşımış ve kaçmayı başarmıştı. Iraklı yetkililer, şüphelilerden birinin yakalandığını ve şahsın Kataib Hizbullah üyesi olduğunu açıklamıştı.

