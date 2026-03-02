Bahreyn'de ABD bandıralı petrol tankeri hedef alındı

ABD ve İsrail’in İran’a cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırılar devam ederken, çatışmalarda petrol tankerleri hedef alınıyor. Bahreyn'de iki güvenlik yetkilisine göre, ABD bandıralı petrol tankerine, tespit edilemeyen iki cisim ile erken saatlerde saldırı düzenlendi.

YANGINA NEDEN OLDU

Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada ise Bahreyn Limanı'nda bir petrol tankerinin vurulduğu ve bunun bir yangına neden olduğu bildirildi. Yangının daha sonra söndürüldüğü kaydedildi.

İngiliz denizcilik risk yönetim şirketi Vanguard'dan yapılan açıklamada, "Tüm mürettebat güvende ve tanker tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı.