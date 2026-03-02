Bakan Fidan'dan barış diplomasisi! Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün (2 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla ele alındı.
Ayrıca saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve ilgili aktörlerle yürütülecek diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.