Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Fidan'dan barış diplomasisi! Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Fidan'dan barış diplomasisi! Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 16:08

Dışişleri Bakanı , Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün (2 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Fidan'dan barış diplomasisi! Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri, saldırıların sonlandırılmasını, gerilimin azaltılmasını ve diplomatik girişimlerin güçlendirilmesini ele aldı.
Türk ve Ürdün Dışişleri Bakanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede bölgedeki siyasi, güvenlik ve insani gelişmeler değerlendirildi.
Saldırıların sona erdirilmesi ve gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar ele alındı.
Diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla ele alındı.

Ayrıca saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve ilgili aktörlerle yürütülecek diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail-ABD-İran savaşı Lübnan'a da sıçradı! Orta Doğu yangın yerine döndü: Peş peşe patlama sesleri
İran ordusu ilk kez ateşledi! Fettah-2'nin hedefinde İsrail ve ABD üsleri var
İran Kuveyt'teki üssü hedef aldı, ABD savaş uçakları peş peşe düştü! CENTCOM 'dost ateş' dedi
ETİKETLER
#hakan fidan
#Bölgesel Gelişmeler
#Telefon Görüşmesi
#Ayman Safadi
#Diplomatik Girişimler
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.