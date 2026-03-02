Bakan Fidan'dan barış diplomasisi! Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri, saldırıların sonlandırılmasını, gerilimin azaltılmasını ve diplomatik girişimlerin güçlendirilmesini ele aldı.