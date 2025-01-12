Bakan Hakan Fidan Riyad'da Suriye toplantısında: Dengeleyici güç olmalıyız

12 Ocak 2025 13:12 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 14:02

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği'ne üye ülkelerin katılımıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı. Bakan Fidan, toplantıda yaptığı açıklamalarda ''Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad​'da düzenlenen Suriye​ toplantısına katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ''

''Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği, tüm çabalarımızı üzerine inşa ettiğimiz temel ilkeler olmaya devam etmektedir" diyerek açıklamalarına devam eden Bakan Fidan, Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için terör örgütlerinin ciddi bir tehlike olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Terör örgütü Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam etmektedir.''

Bakan Fidan, "Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

''SDG FESHEDİLDİĞİNİ AÇIKLAMALI''

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve diğer terör örgütlerine ilişkin konuşan Fidan, “Eğer “SDG” merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır. Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Arap Birliği'nden Suudi Arabistan, Suriye, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarıyla Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldığı belirtildi.