TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Bangladeş'in devrik Başbakanı Şeyh Hasina için idam kararı!

Bangladeş'in devrik Başbakanı Şeyh Hasina için idam cezası kararı verildi. Hükümetin çökmesine yol açan öğrenci protestolarını şiddet kullanarak bastıran eski Başbakan Hasina insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulundu.

Bangladeş'in devrik Başbakanı Şeyh Hasina için idam kararı!
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
12:07
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
12:30

Bangladeş'in devrik Başbakanı Şeyh Hasina, geçen yıl hükümetinin çökmesine yol açan öğrenci protestolarını şiddet kullanarak bastırması nedeniyle insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı.

3 yargıçtan oluşan jüri, gıyabında yargıladığı Hasina'nın, insanlığa karşı suç işlediği hükmüne vardı. Eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal ve Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun hakkında da aynı kapsamda karar verildi. Mahkeme, Hasina'yı idam cezasına çarptırdı.

Bangladeş'in devrik Başbakanı Şeyh Hasina için idam kararı!

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT) Başsavcısı Muhammed Tajul İslam'ın sunduğu iddianamede, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği protestolara yönelik müdahaleleri nedeniyle Hasina, eski İçişleri Bakanı Kamal ile Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Al-Mamun "insanlığa karşı suç işlemek"le suçlanmıştı.

Bangladeş'in devrik Başbakanı Şeyh Hasina için idam kararı!

BANGLADEŞ'TE NE OLDU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Bangladeş'in devrik Başbakanı Şeyh Hasina için idam kararı!

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Bangladeş'in devrik Başbakanı Şeyh Hasina için idam kararı!

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

#Dünya
#Dünya
