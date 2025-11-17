Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Prens Selman 18 uçak, bin yetkili ile Beyaz Saray'a çıkarma yapacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bin yetkili ve 18 uçakla adeta Beyaz Saray'a çıkarma yapacak. ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek olan Prens Selman'ın bu ziyareti 2018 yılından beri ilk resmi temas olarak kayıtlara geçecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Prens Selman 18 uçak, bin yetkili ile Beyaz Saray'a çıkarma yapacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 11:50

Veliaht Prensi , 18 Kasım Salı günü Beyaz Saray'da Başkanı ile bir araya gelecek. Prens Selman, ABD'ye 18 uçak ve bin yetkili ile beraber gelecek. Bin Selman’ın ziyareti, 2018’den bu yana ABD’ye yapacağı ilk resmi temas olma özelliğini taşıyor. Görüşmelerde, ABD-Suudi ilişkilerinin geleceği, güvenlik işbirliği, silah alımları ve bölgesel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Prens Selman 18 uçak, bin yetkili ile Beyaz Saray'a çıkarma yapacak

YENİ İŞBİRLİĞİ ALANLARI OLUŞACAK

Ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’ın öncelikleri arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının oluşturulması yer alıyor. Petrol zengini olan Riyad, “Vizyon 2030” çerçevesinde veri merkezleri ve dijital altyapıya büyük yatırımlar yapıyor. Sadece veri merkezlerine ayrılan bütçenin 20 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Elektrikli araçlar, ileri üretim teknolojileri, yapay zeka ve uzay sanayii gibi yüksek veri kapasitesi gerektiren alanlarda iki ülke arasında ortak projelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Prens Selman 18 uçak, bin yetkili ile Beyaz Saray'a çıkarma yapacak

NÜKLEER ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Riyad ayrıca sivil nükleer program çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs ayında iki ülkenin enerji bakanları arasında alanında işbirliğini öngören bir mutabakat imzalanmış olsa da Trump yönetiminin bu konuya mesafeli durduğu ifade ediliyor. Nükleer silahlara sahip olan İsrail de bu konuda Suudi Arabistan’ın ABD ile işbirliği yapmasına karşı çıkıyor.

Prens Selman 18 uçak, bin yetkili ile Beyaz Saray'a çıkarma yapacak

SUUDİ ARABİSTAN DA F-35 İSTİYOR

Ziyarette öne çıkması beklenen en kritik başlıklardan biri savaş uçakları ve geniş kapsamlı savunma anlaşmaları olacak. ABD’li yetkililer, potansiyel F-35 satışının ve karşılıklı savunma işbirliğinin görüşmenin temel maddeleri arasında yer alacağını belirtiyor.

Suudi Arabistan, uzun süredir ABD ile daha kapsamlı bir savunma anlaşması hedefliyor. Trump, Suudi Arabistan’ın çok sayıda F-35 almak istediğini açıklamıştı. Pentagon’un değerlendirmelerinde ise satışın gerçekleşmesi halinde Çin’in savaş uçağı teknolojisine erişim sağlayabileceği yönünde endişeler bulunduğu savunuluyor.

Prens Selman 18 uçak, bin yetkili ile Beyaz Saray'a çıkarma yapacak

İsrail’in F-35 satışına ilişkin çekinceleri de İsrail basınında sıkça yer buluyor. F-35 satışı için ABD Senatosunun onayı gerekiyor.

GAZZE'NİN GELECEĞİ DE MASADA

Ziyaretin en hassas gündem maddelerinden birinin Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’daki durum ile Filistin-İsrail ilişkilerinin geleceği olacağı belirtiliyor. ABD medyasına yansıyan bilgilere göre Trump, Suudi Arabistan’ın "Abraham Anlaşmaları"na yakın zamanda katılmasını umut ettiğini belirtmişti. Ancak Riyad, Gazze ve Batı Şeria süreçlerinde söz sahibi olmayı öncelikli görürken bir Filistin devletinin kurulması ve İsrail tarafından tanınmasını da şart koşuyor.

Prens Selman 18 uçak, bin yetkili ile Beyaz Saray'a çıkarma yapacak

ABD’nin Katar’a sağladığı güvenlik taahhütleri de Suudi Arabistan’ın benzer güvenceler talep etmesine neden oluyor.

Ziyaret, yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, bölgesel diplomasi ve güç dengeleri bakımından da kritik önem taşıyor. Riyad’ın Washington’daki temaslarının, ABD-Suudi ilişkilerini daha dengeli ve kapsamlı bir yapıya kavuşturması, bölgesel krizler ve ekonomik işbirliği alanlarında somut adımların atılmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Epstein'e ait e-postalar ABD'yi karıştırdı! Donald Trump resti çekti: Tüm belgeler açıklansın
ABD Gazze'de askeri üs mü kuracak? Beyaz Saray'dan açıklama geldi
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#suudi arabistan
#f-35
#muhammed bin selman
#nükleer enerji
#Savunma Işbirliği
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.