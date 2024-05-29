Bankanın bulunduğu binada şiddetli patlama! Zemin kat çöktü: Ölü ve yaralılar var

29 May 2024 15:42 - Güncelleme : 29 May 2024 15:53

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Youngstown şehrinin merkezinde giriş katında bir bankanın bulunduğu binada şiddetli bir patlama meydana geldi.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, binadan yoğun dumanlar yükseldi. Patlamanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada bir banka çalışanının hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirildi.

BİNA BOŞALTILDI, SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Patlama nedeniyle zemin katın çöktüğü belirtilirken ekiplerin de gaz sızıntısı olup olmadığını belirlemek için çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Bina boşaltılırken, çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı.