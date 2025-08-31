Barış sürecinde casusluk skandalı: Gizlice gözaltına aldılar

Avusturya'da görev yapan Ermeni diplomat Ashken Aleksanyan yaklaşık 2 ay önce ülkesinin başkenti Erivan'a dönüş yaptığı sırada gözaltına alındı.

Aleksanyan'ın üzerinde bulundurduğu belgelerde yapılan incelemeler sonucunda diplomatın Azerbaycan lehine casusluk yaptığından şüphe edildi.

KAMUOYUNDAN GİZLENDİ

Ermenistanlı yetkililerin, Bakanlıkta yaptığı incelemelerin ardından olayın "büyük bir skandala" dönüşebileceği nedeniyle gözaltı kararının kamuoyuna açıklanmamasına karar verdiği ileri sürüldü.

Olayın gizli tutulması amacıyla Aleksanyan hakkındaki bilgiler ve resmi atama duyuruları silindi.

Bu arada, Ermenistan Dışişleri Bakanlığından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.