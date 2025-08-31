Menü Kapat
 Berrak Arıcan

New York'ta gözaltına alınan Türk vatandaşı Musa Çetin'in şüpheli ölümü: 'İntihar etti' denildi

ABD'nin New York şehrinde Manhattan bölgesinde bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin, gözaltına alındı. 29 yaşındaki Türk vatandaşının gözaltında intihar ettiği öne sürüldü. Fakat Çetin'in arkadaşları intihar etmediğini, olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını iddia ettiler.

'nin kentinde 'pedicab' olarak bilinen bisiklet takside çalışan 29 yaşındaki Musa Çetin, nedeniyle gözaltına alındı. Yetkililer Çetin'in, Manhattan bölgesindeki 14'üncü karakolda tutulduğu sırada ettiğini öne sürerek hastaneye kaldırıldığını belirtti. Çetin önce Lenox Hill Hastanesi'ne götürüldü, ancak kelepçeli olduğu için hastaneye kabul edilmeği için Bellevue Hastanesi'ne sevk edildi.

Çetin'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı, ancak beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Arkadaşları, Çetin'in intihar edecek bir kişi olmadığının altını çizerek, olayda şüpheli unsurlar bulunduğunu savundu.

New York'ta gözaltına alınan Türk vatandaşı Musa Çetin'in şüpheli ölümü: 'İntihar etti' denildi

''KENDİNİ ASTI' DEDİLER!''

Çetin'in iş arkadaşı Ceylan Gülyaz yaptığı açıklamada olayın şüpheli yönlerine dikkat çekerek, "Arkadaşımız Musa Çetin, dün 23.00 sıralarında tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp 14'üncü karakola götürüldü. Gece yarısı haberini aldık, sabah hastanede gördük, bize 'kendini astı' dediler. Şu an beyin ölümü gerçekleşti. 29 yaşında gencecik fidan, çocuk intihar etmiş olamaz" dedi.

New York'ta gözaltına alınan Türk vatandaşı Musa Çetin'in şüpheli ölümü: 'İntihar etti' denildi

BOYNUNDA HERHANGİ BİR İZ YOK!

Gülyaz, Çetin'in boynunda herhangi bir ize rastlamadıklarını belirterek, "Ceketle asılmış diyorlar ama boynunda iz yok. Karakoldan da hiçbir bilgi alamıyoruz. Bir de intihar etse dahi karakolda gözaltında iken bunun olmaması lazım, 'bir şey oldu' diyorlar. Doktorun bahsettiği asılma durumu en az 5 ila 10 dakika arasında olmalı. Şu an beyin ölümü gerçekleşmiş, sadece makineye bağlı yaşıyor. Polisler kendi aralarında 'fazla konuşmayın' diye uyarıda bulunmuşlar. Biz arkadaşımızın hakkını savunmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

New York'ta gözaltına alınan Türk vatandaşı Musa Çetin'in şüpheli ölümü: 'İntihar etti' denildi

''SUÇLU OLDUKLARINA İNANIYORUZ''

Gülyaz, hastanedeki şartlara da tepki göstererek, "Şu anda bizi üzen ve daha önemli olan şey, burada o kadar insana yapılan terbiyesizlik ki, çocuk 24 saattir gözaltında, beyni ölmüş, hala bacağında kelepçesi var. Birini dikmişler oraya, adama söylüyorsunuz, 'ben alamam' diyor. Doktorların dediğine göre beyin ölümü gerçekleşti, 1-2 saat içinde kendisini kaybedeceğiz dediler. Biz Türk olarak bundan büyük üzüntü duyuyoruz. Karakoldan net bir bilgi yok, zaten suçlu olduklarına inanıyoruz" dedi.

New York'ta gözaltına alınan Türk vatandaşı Musa Çetin'in şüpheli ölümü: 'İntihar etti' denildi

''MUSA İÇİN SUSMAYACAĞIZ''

Musa Çetin'in arkadaşı Gülyaz, konuya ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:

"Bu olayın üzeri örtülmemeli. Türk yetkililerden, derneklerden, avukatlardan ve tüm resmi mercilerden destek bekliyoruz. Olayı örtbas ederler diye korkuyoruz açıkçası. Bu çocuk karakolda öldüğü için suçlu onlar. Ne kimseye cevap veriyorlar ne bir şey söylüyorlar. Burada bir şey oldu hadi gidin diyorlar. Telefonundan emergency numaralarını bulmuşlar arayacakları. ''

''Bir arkadaşı aramışlar. O bayan da gece yarısı bir değişik numaradan aradıkları için cevap vermemiş. Sabah da döndüğünde telefonuna arkadaşınız hastanede ölüm durumunda acil gelin demişler. Bizim bir garaj ortamımız vardı toplandığımız böyle. Musa arkadaşımızın başına böyle bir iş geldi diye biz de ondan geldik yani. Biz bunun böyle kalmasını içimize yediremiyoruz açıkçası. Hepimiz de toplanıp hakkımızı aramanın peşindeyiz. Bundan önce de Tacikistanlı bir arkadaşımız ölmüştü, hakkı aranmadı. Musa için susmayacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil.''

New York'ta gözaltına alınan Türk vatandaşı Musa Çetin'in şüpheli ölümü: 'İntihar etti' denildi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Kıdemli Danışmanı ve New York Polis Departmanı (NYPD) Dedektifi Mohamed Amen, hastanede Çetin'i ziyaret ederek yakınlarıyla dua etti. Amen, "Soruşturma titizlikle sürüyor" açıklamasında bulundu. Amen, NYPD Emniyet Müdürü Jessica Tish'e ve Belediye Başkanı Eric Adams'a olayla ilgili bilgi verirken, Belediye Başkanı Adams'ın da konuyla yakından ilgileneceğini açıkladı.

