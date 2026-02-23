Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Barzani ve Tom Barrack görüştü: ABD temsilcisinden Irak ve Suriye mesajı

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Erbil’de bir araya geldi. Görüşmede, Suriye’deki sükunet arayışından Irak’taki hükümet kurma sürecine, enerji yasasından Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar kritik başlıklar masaya yatırıldı.

Barzani ve Tom Barrack görüştü: ABD temsilcisinden Irak ve Suriye mesajı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 23:09

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’deki gelişmeleri, Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanının seçilmesi konularını görüştü.

GÖRÜŞME ERBİL'DE YAPILDI

Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bağdat temaslarının ardından Erbil’e geçen Barrack, Barzani ile görüştü.

Görüşmede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve ABD Bağdat Maslahatgüzarı Joshua Haris de hazır bulundu.

Görüşmede, Barrack'ın, Suriye’de savaşın büyümesinin engellenmesi, sükunetin sağlanması ve Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasındaki anlaşmanın hayata geçirilmesinde oynadığı rol nedeniyle Barzani’yi takdir ettiği belirtti.

ABD VE IRAK İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Irak’taki anlaşmazlıkların ve sorunların çözümünde de Barzani’den istifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Barrack, Irak’ın egemen bir ülke olmasını istediklerini ve bu çerçevede ABD’nin Irak ve IKBY ile işbirliği yapmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Barzani de, daima barış ve ortak yaşamdan yana olduklarını belirterek sorunların şiddete başvurulmadan çözülmesini desteklediklerini söyledi.

Barzani ve Tom Barrack görüştü: ABD temsilcisinden Irak ve Suriye mesajı

ANAYASA ÇIKIŞI

Anayasaya, ortaklık, denge ve uzlaşı ilkelerine bağlılık ile Irak’ın kalkınacağını ve ilerleyeceğini vurgulayan Barzani, kurulacak olan Irak hükümetinin anayasanın uygulanmasına ve federalizm ilkelerine bağlı kalması ve Irak halkının geleceği için önemli olan ve henüz çözülmemiş sorunları çözmesi gerektiğini ifade etti.

Barzani, çözüm bekleyen sorunlar için yasaların çıkarılmasının önemine değinerek, Irak halklarının geleceği için enerji yasasının çıkarılması ve 140. Madde gibi federalizm ilkeleriyle ilgili maddelerin de uygulanmasını istediklerini söyledi.

Irak’ın kendi kararlarını alması, egemen olması ve tüm komşularla ortak çıkarlara sahip olması gerektiğini ifade eden Barzani, ABD ile Irak arasındaki işbirliğinin de gözetilmesinin gerekli olduğunu dile getirdi.

Irak Cumhurbaşkanının seçilmesi sürecine de değinen Barzani, “bu makamın Kürt halkının payı" olduğunu ve "Kürt halkının iradesini yansıtan cumhurbaşkanı adayını belirlemek için uygun bir mekanizma oluşturulması gerektiğini" söyledi.

Barzani, Irak Başbakanının seçilmesi konusunda da "Koordinasyon Çerçevesinin kimin Başbakan adayı olacağına karar vereceğini", kendileri için "Başbakanın, , uzlaşı, denge ve ortaklık ilkelerine bağlı kalmasının" önemli olduğunu söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tom Barrack IKBY Başkanı Barzani ile Suriye'yi görüştü! İran için söyledikleri ses getirecek
Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini paylaştı: 'Süreç gerçekten çok ciddi'
ETİKETLER
#anayasa
#Tom Barrack
#Mesud Barzani
#Suriye Gelişmeleri
#Irak Hükümeti
#Dünya
