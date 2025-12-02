Başbakan 5 defa tekrar etti 'yılın ifadesi' seçildi

Japonya'da ülke çapında '2025 Yılının Yeni ve Moda ifadeleri' yarışması düzenlendi. Yarışmada Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae'nin koltuğa oturmasının ardından art arda 5 kez tekrarladığı "Çalışmaya söz veriyorum." ve "Kadın başbakan" ifadeleri, 2025'in en popülerleri seçildi.

Ödül töreninde konuşan Takaiçi, ifade tekrarının olumlu ve olumsuz tepki aldığına işaret ederek, ülkenin "iş-yaşam dengesinde" önemli bir dönemden geçtiğini söyledi.

YANLIŞ ANLAŞILMALARI DÜZELTTİ

Çok çalışmak ve ülkeye katkıda bulunmak istediğini vurgulayan Takaiçi, "Kesinlikle birçok vatandaşı çok fazla çalışmaya teşvik etmeyi amaçlamadım. (Konuşmamda) Uzun çalışma saatlerini bir erdem olarak tanıtmayı amaçlamadım, lütfen beni bu konuda yanlış anlamayın." diye konuştu.

Takaiçi, güçlü ekonomi, güvenlik ve diplomasi ile verimli geçim kaynaklarıyla halkın umut besleyebileceği gelecek için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Popüler ifadelerin arasında "Trump'ın gümrük tarifeleri", stoklanmış pirinci anlatan "kokokomai" ve Osaka Expo 2025 maskotu "Myakumyaku" da yer aldı.

''ÇALIŞMAYA SÖZ VERİYORUM''

Takaiçi, ekimde yaptığı zafer konuşmasında "Çalışmaya, çalışmaya, çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya söz veriyorum." ifadesini kullanmıştı.

İktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) liderlik seçimini kazanan Takaiçi, Mecliste ülkenin ilk kadın başbakanı seçilmişti.