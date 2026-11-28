ABD’nin 46 eyaletinde Batı Nil virüsü vakaları görülürken, Kaliforniya'da 617 kişi hastalandı ve 45 kişi yaşamını yitirdi. AFP'nin haberine göre eyalette virüse bağlı can kaybı, 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Batı Nil virüsü Kaliforniya'da yayılıyor: Can kaybı 2015'ten beri en yüksek seviyede Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 241

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) 17 Kasım 2026 tarihli ön verilerinde, ülke genelinde 1.848 vaka kaydedildi. Vakaların 1.434'ünü, virüsün merkezi sinir sistemini etkilediği nöroinvaziv hastalık tablosu oluşturdu. Alaska, Hawaii, Maine ve Oregon'da ise vaka bildirilmedi.

CDC, belirti göstermeyen veya hastalığı hafif geçiren kişilerin çoğuna test yapılmadığına dikkat çekiyor. Gerçek enfeksiyon sayısının kayıtlara yansıyandan daha yüksek olduğu, bildirilen vakalar arasında ağır hastaların fazla görünmesinin de test ve bildirim farklılıklarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. ABD'de 2025 yılında 2.167 vaka kaydedilmişti.

Kaliforniya'da önceki yıl 117 olan vaka sayısı 617'ye yükseldi. Eyaletteki ölümlerin dörtte üçünün Los Angeles County ve komşu Orange County'de kaydedildiği aktarılırken, ABD genelindeki toplam can kaybına ilişkin bir sayı verilmedi.

SİVRİSİNEKLERDE VİRÜS İKİ AY ERKEN TESPİT EDİLDİ

Daha sıcak, nemli ve uzun süren sıcak dönemlerin sivrisineklerin çoğalmasına elverişli koşullar oluşturduğu belirtiliyor. Los Angeles County’de virüsü taşıyan sivrisinekler, normalden iki ay önce mayıs ayında tespit edildi.

Enfeksiyona yakalananlar arasında, insani yardım kuruluşlarına danışmanlık yapan Mandi Budd da bulunuyor. Bacakları felç olan Budd, gazetecilere, "Toprağın altında değil üstünde olduğum için mutluyum. Virüs yüzünden ölenlerden biri olabilirdim ve bunu düşünmek korkutucu" dedi.

Budd, eylül ayında sivrisinek tarafından ısırılmasının ardından başlayan kalça ağrısını önce siyatik sandığını anlattı. Bir haftayı aşan ağrının ardından yere yığılan Budd hastaneye kaldırıldı. Ateşi 39,5 dereceye yükselen Budd, doktorların kendisini hayatta tutmak için mücadele ettiğini söyledi.

Yaşamının büyük bölümünü Florida'da geçirdiğini belirten Budd, ABD'nin batı kıyısına taşındıktan sonra Batı Nil virüsü gibi bir hastalığa yakalanabileceğini hiç düşünmediğini aktardı.

HER BEŞ KİŞİDEN DÖRDÜNDE BELİRTİ GÖRÜLMÜYOR

Batı Nil virüsü, başta Culex cinsi olmak üzere enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. CDC'ye göre enfekte olan her beş kişiden dördünde belirti ortaya çıkmıyor. Belirti gelişenlerde ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı, kusma ve ishal görülebiliyor.

Yaklaşık her 150 enfeksiyondan birinde hastalık merkezi sinir sistemini etkileyebiliyor. Beyin dokusunda veya beyin ve omuriliği çevreleyen zarlarda iltihaplanmaya yol açabilen enfeksiyon kalıcı felç ve ölümle sonuçlanabiliyor. CDC, merkezi sinir sisteminin etkilendiği ağır hastaların yaklaşık yüzde 10'unun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Virüsün dolaşımda olduğu bölgelerde yaşayan veya seyahat eden herkes enfeksiyon riski taşıyor. Özellikle ileri yaştakiler, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ve bazı kronik hastalıkları bulunanlarda ağır hastalık riski daha yüksek.

Florida'da ise sivrisineklerle bulaşan bir başka hastalık olan dang hummasında yerel bulaş kaynaklı vaka sayısı 700'e yaklaştı. Dang humması, neden olabildiği şiddetli vücut ağrıları nedeniyle "kemikkıran ateşi" olarak da adlandırılıyor.

KORUNMADA SİVRİSİNEK ISIRIKLARINI ÖNLEMEK ÖNEM TAŞIYOR

Sağlık yetkilileri, sivrisinek kovucu kullanılmasını, açık havada uzun kollu giysiler ve pantolon tercih edilmesini öneriyor. Virüsü taşıyan sivrisineklerin daha aktif olduğu gün batımı ile gün doğumu arasındaki saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması da korunma önlemleri arasında yer alıyor.

Öte yandan Batı Nil virüsüne karşı hastalığı doğrudan hedefleyen özel bir ilaç tedavisi de bulunmuyor.