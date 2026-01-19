Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Batı Şeria'nın ilhakına hazırlık mı? İsrail ordusundan El Halil'e saldırı

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarına işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde de başladı. Saldırılar Cebel Cuhar bölgesinde yoğunlaştı.

Batı Şeria'nın ilhakına hazırlık mı? İsrail ordusundan El Halil'e saldırı
19.01.2026
19.01.2026
19.01.2026

İsrail, Gazze'de ateşkese rağmen saldırılarını sürdürürken namlularını yeniden işgal altındaki Batı Şeria'ya çevirdi. El Halil şehrinin Cebel Cuhar bölgesinde saldırılar yoğunlaştı.

Batı Şeria'nın ilhakına hazırlık mı? İsrail ordusundan El Halil'e saldırı

Birkaç gün sürmesi beklenen saldırı sırasında bölgedeki İsrail ordusunun askeri hareketliliğinin artacağı, zaman zaman patlama seslerinin duyulabileceği belirtildi.

Batı Şeria'nın ilhakına hazırlık mı? İsrail ordusundan El Halil'e saldırı

ÇOK SAYIDA ASKER VE ZIRHLI ARAÇLAR BÖLGEDE

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun, El Halil'in güneyini kapatarak kentin girişlerine demir bariyerler kurduğunu ve çok sayıda asker ile zırhlı araçlar konuşlandırdığını anlattı.

Batı Şeria'nın ilhakına hazırlık mı? İsrail ordusundan El Halil'e saldırı

EVLERE BASKIN

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun saldırılara başladıktan sonra evlerine baskın düzenlediği 7 Filistinliyi gözaltına aldığını, evlerinde aramalar yaptığını ve eşyalarına el koyduğunu aktardı.

Batı Şeria'nın ilhakına hazırlık mı? İsrail ordusundan El Halil'e saldırı

İsrail askerlerinin El Halil'in çeşitli bölgelerinden gözaltına aldığı Filistinliler arasında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu, İsrail ordusunun kentte kontrol noktaları kurduğu kaydedildi.

Batı Şeria'nın ilhakına hazırlık mı? İsrail ordusundan El Halil'e saldırı

BATI ŞERİA'NIN İLHAKINA HAZIRLIK MI?

Ekim 2023'te Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılar başlatan İsrail, aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını da yoğunlaştırdı. Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail ordusunun yanı sıra topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin artan saldırılarıyla da karşı karşıya kaldı. Ayrıca İsrail, bölgede yeni yasa dışı yerleşimler kurma kararı aldı. Saldırılardaki artış ve İsrail'in yerleşimci politikasındaki hızlanma, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik sıklaşan adımlar olarak yorumlandı.

Batı Şeria'nın ilhakına hazırlık mı? İsrail ordusundan El Halil'e saldırı

Filistin makamlarının paylaştığı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarından 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

#Dünya
