Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze kurulu daveti

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Kurulu'na kurucu üye statüsü ile davet etti. Yaşanan bu gelişmeyi İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze kurulu daveti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 15:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı 'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurulu'na kurucu üye olarak davet ettiğini sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır." dedi.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze kurulu daveti

Açıklama, "Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın ’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir." ifadeleriyle son buldu.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze kurulu daveti

GAZZE YÜRÜTME KURULU'NDA BAKAN FİDAN'DA YER ALACAK

Gazze’de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetleri kapsamlı biçimde desteklemek amacıyla “Gazze Yürütme Kurulu” adı altında yeni bir kurulun oluşturuldu.

Kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, deneyimli Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır istihbarat şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag yer aldı.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze kurulu daveti

NİCKOLAY MLADENOV, GAZZE YÜKSEK TEMSİLCİSİ OLACAK

Öte yandan eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov’un, Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görev üstlenecek.

Bu kapsamda Mladenov, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahadaki temas ve koordinasyonu yürütecek. Mladenov’un, Barış Kurulu’nun Gazze’nin yönetimi, yeniden inşası ve kalkınmasının denetlenmesine katkı sunmasının yanı sıra sivil ve güvenlik alanları arasındaki eşgüdümü sağlaması bekleniyor.

Beyaz Saray açıklamasına göre Tümgeneral Jasper Jeffers ise Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak atandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump Erdoğan'a neden övgü yağdırıyor? Sözlerinin ardındakini Fatih Atik yorumladı: Mesaj gönderiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüşmesinin detaylarını açıkladı: 'Hamas barışa hazır'
ETİKETLER
#donald trump
#gazze
#recep tayyip erdoğan
#Trump Planı
#Barış Kurulu
#Nickolay Mladenov
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.