Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze kurulu daveti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Kurulu'na kurucu üye olarak davet ettiğini sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır." dedi.

Açıklama, "Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir." ifadeleriyle son buldu.

GAZZE YÜRÜTME KURULU'NDA BAKAN FİDAN'DA YER ALACAK

Gazze’de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetleri kapsamlı biçimde desteklemek amacıyla “Gazze Yürütme Kurulu” adı altında yeni bir kurulun oluşturuldu.

Kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, deneyimli Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır istihbarat şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag yer aldı.

NİCKOLAY MLADENOV, GAZZE YÜKSEK TEMSİLCİSİ OLACAK

Öte yandan eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov’un, Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görev üstlenecek.

Bu kapsamda Mladenov, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahadaki temas ve koordinasyonu yürütecek. Mladenov’un, Barış Kurulu’nun Gazze’nin yönetimi, yeniden inşası ve kalkınmasının denetlenmesine katkı sunmasının yanı sıra sivil ve güvenlik alanları arasındaki eşgüdümü sağlaması bekleniyor.

Beyaz Saray açıklamasına göre Tümgeneral Jasper Jeffers ise Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak atandı.