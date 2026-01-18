Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Gazze Barış Kurulu üyeleri 1 milyar dolar mı ödeyecek? Beyaz Saray'dan cevap geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında kurulacak olan Gazze Barış Kurulu'na katılacak ülkelerin 1 milyar dolardan fazla yatırım yapması gerekeceği iddialarına dair Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 15:54

ABD merkezli Bloomberg, ABD Başkanı 'ın 'ndeki ateşkesin ikinci aşaması kapsamında kurulan Gazze Barış Kurulu'nda daimi üyelik statüsü elde etmeyi hedefleyen ülkelerin yüksek miktarda ödeme yapmasını beklediğini öne sürdü. Trump yönetimi tarafından yaklaşık 60 ülkeye iletilen taslak metne göre, ABD Başkanı Trump yönetim kurulunun ilk başkanı olarak görev yapacak ve hangi ülkelerin kurula katılabileceğini onaylama yetkisine sahip olacak.

Gazze Barış Kurulu üyeleri 1 milyar dolar mı ödeyecek? Beyaz Saray'dan cevap geldi

1 MİLYAR DOLAR İDDİASI

Kurul, 3 üyenin tüzüğü kabul etmesinin ardından resmiyet kazanacak. Söz konusu metinde, "Her üye ülke, bu şartın yürürlüğe girmesinden itibaren, kurul başkanı tarafından yenilenmesi şartıyla, en fazla 3 yıllık bir görev süresiyle hizmet edecektir. Üç yıllık üyelik süresi, şartın yürürlüğe girmesi itibariyle 1 yıllık süre içinde Barış Kurulu'na 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan ülkeler için geçerli olmayacaktır" ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

Gazze Barış Kurulu üyeleri 1 milyar dolar mı ödeyecek? Beyaz Saray'dan cevap geldi

Daimi üyelik için ön şart haline getirildiği iddia edilen 1 milyar dolar değerindeki ödemelerin hangi faaliyetleri finanse edeceğinin belirsiz olduğu kaydedildi. ABD basınında yer alan diğer iddialar arasında, taslak tüzüğün üyelik harcamalarının nereye yönlendirileceğine yönelik açıklamalar bulunmadığı belirtiliyor. Yalnızca kurul giderlerine yönelik finansmanın "üye ülkelerden, diğer ülkelerden, kuruluşlardan veya çeşitli kaynaklardan sağlanacak gönüllü katkılar yoluyla" karşılanacağı ifade ediliyor.

''BM'Yİ DIŞLAMA MESAJI TAŞIDIĞI'' İDDİASI

ABD basınında yer alan iddialarda ayrıca, taslak tüzüğün önsözünde, kurulun "sıklıkla başarısız olmuş yaklaşımlar ve diğer kurumlardan ayrılacağı" ve "daha çevik ve etkili bir uluslararası barış inşa organı" olarak faaliyet göstereceğinin ifade edildiği aktarıldı. Bunun Birleşmiş Milletler'e (BM) yönelik bir dışlama mesajı taşıdığı düşünülüyor.

Gazze Barış Kurulu'nun faaliyetleri sırasında üyelerin kurul kararları üzerinde oy kullanabileceği belirtilirken, bu kararların onaylama yetkisinin yalnızca Trump'ta olacağı öne sürüldü. Aynı zamanda taslak metinde doğrudan Gazze Şeridi'ne yönelik herhangi bir ifadenin kullanılmadığı iddia edildi.

Gazze Barış Kurulu üyeleri 1 milyar dolar mı ödeyecek? Beyaz Saray'dan cevap geldi

BEYAZ SARAY'DAN PARA İDDİALARINA YALANLAMA

Beyaz Saray ise ülke basınında yer alan iddiaları "yanıltıcı" olarak nitelendirdi ve kurula katılım için herhangi bir üyelik ücreti bulunmadığını bildirdi. Açıklamada, "Bu girişim, barışa, güvenliğe ve refaha derin bir bağlılık gösteren ortak ülkelere kalıcı üyelik sunmaktan ibarettir" ifadeleri kullanıldı.

GAZZE BARIŞ KURULU ÜYELERİ

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan bir açıklamada, Trump'ın başkanlığında oluşturulacak Barış Kurulu'nun vizyonuna ilişkin açıklamada, diplomasi, kalkınma, altyapı ve ekonomik strateji alanlarında deneyimli liderlerden oluşan bir Kurucu Yürütme Kurulu oluşturulduğu aktarılmıştı. Bu kurulun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga ve Robert Gabriel'den oluştuğu kaydedilmişti.

Gazze Barış Kurulu üyeleri 1 milyar dolar mı ödeyecek? Beyaz Saray'dan cevap geldi

HAKAN FİDAN YÜRÜTME KURULU'NDA

Gazze'de etkili yönetim ve hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklemek üzere Gazze Yürütme Kurulu adıyla ayrı bir kurul oluşturulduğu da ifade edilen açıklamada, "Yürütme Kurulu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır İstihbarat Şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag'dan oluşmaktadır" denilmişti.

Gazze Barış Kurulu üyeleri 1 milyar dolar mı ödeyecek? Beyaz Saray'dan cevap geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze kurulu daveti
ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
ETİKETLER
#donald trump
#gazze şeridi
#amerika birleşik devletleri
#ateşkes
#Gazze Barış Kurulu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.