Bazı Arap ülkeleri 18 Şubat Çarşamba gününün ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin ile Irak 2026 ramazanının ilk orucunu yarın tutacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bazı Arap ülkelerinde ramazan başladı: Gazze ve Mescid-i Aksa'da ilk teravih Bazı Arap ülkeleri ve Türkiye, Ramazan ayının başlangıç tarihlerini duyurdu. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin ve Irak, 18 Şubat Çarşamba günü Ramazan ayının ilk günü olacağını duyurdu. Türkiye, İran ve Suriye ise Ramazan ayına 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Gazze Şeridi'nde yıkıma uğrayan Albani Camii'nde ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazları kılındı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Muhammed el-Emin Camisi'nde de ilk teravih namazı eda edildi.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan hilalinin görüldüğü ve yarın ramazan ayının ilk günü olduğu belirtildi.

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi de yarın ramazan ayının ilk günü olacağını açıkladı.

BAE'de ise Devlet Başkanlığı Divanı, ramazan ayının hilalinin görüldüğünü ve yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu duyurdu.

Yemen Vakıflar ve İrşad Bakanlığı da yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu açıkladı.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de ramazan ayının ilk gününün yarın başlayacağını bildirdi.

Irak'ta Sünni Vakfı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Vakıflar Bakanlığı da ramazan ayının ilk gününün yarın başlayacağını belirtti.

RAMAZAN'A TÜRKİYE DAHİL PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLAYACAK ÜLKELER

Ürdün Başmüftüsü Ahmed el-Hasanat, hilalin görülmemesi nedeniyle yarının şaban ayının 30'uncu günü olarak kabul edileceğini, 19 Şubat Perşembe günü ramazan ayına başlanacağını duyurdu.

Türkiye, İran ve Suriye ise ramazan ayının perşembe günü başlayacağını açıkladı.

GAZZE'DE YIKIMIN GÖLGESİNDE İLK TERAVİH

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Filistinliler, ramazan ayının ilk teravih namazını, İsrail saldırılarında yıkıma uğrayan Albani Camii'nde eda etti.

MESCİD-İ AKSA'DA TERAVİH

Kudüs’te ramazan ayının yarın başlayacağının duyurulmasının ardından Müslümanlar, Mescid-i Aksa’da ilk teravih namazını eda etti.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Müslümanlar, teravih namazını Harem-i Şerif avlusunda kıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Muhammed el-Emin Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

DİYANET: RAMAZAN PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, şeri ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda ramazan hilalinin yarın ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görüleceği, hilalin görülebilirlik anının Türkiye saatiyle 06.42 olduğunu bildirdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şeri ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda 1447 (2026) yılı ramazan ayı hilalinin, 18 Şubat Çarşamba günü ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hale geleceği tespit edilmiştir. Hilalin görülebilirlik anı Türkiye saatiyle 06.42'dir. Bu doğrultuda, 19 Şubat Perşembe günü 1447/2026 yılı ramazan ayının birinci günü olacaktır."