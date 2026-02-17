Ramazan ayında uçuşlarda iftar ve sahur ikramı: AJet duyurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AJet, ramazan boyunca iftar ve sahur saatlerine denk gelen tüm yurt içi uçuşlarında yolcularına ücretsiz ikramlar sunacağını duyurdu.
AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket yolcularına pide ekmeğinde beyaz peynir, kırmızı biber ve zeytin ezmeli sandviç, hurma ve sudan oluşan iftar ve sahur paketlerini ücretsiz dağıtacak.
Ramazan ikramlarına ek olarak dileyen yolcular, uçak içinde AJet Cafe'nin menülerini de satın alabilecek.