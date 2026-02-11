Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Banu İriç

AJet sosyal medya fenomenini kara listeye aldı: Uçakta sigara içip paylaştı

Sosyal medyada “Erkan Abi” adıyla tanınan çok takipçili hesap sahibi Erkan Toy, uçakta yasak olmasına rağmen sigara içerek bu anları kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası AJet harekete geçerek kara listeye aldı.

AJet sosyal medya fenomenini kara listeye aldı: Uçakta sigara içip paylaştı
Erkan Toy isimli sosyal medya fenomeninin uçağında gizlice sigara içtiği görüntüleri paylaşması üzerine AJet harekete geçti.

Sosyal medya fenomeni Erkan Toy, AJet uçağında gizlice sigara içtiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Uçaklarda sigara içmek sivil havacılık kurallarına göre yasaktır.
AJet, Erkan Toy'u kara listeye alarak uçuşlardan men etti.
Toy'a, uçak içerisinde tütün kullandığı gerekçesiyle 24.681 TL idari para cezası uygulandı.
UÇAKTA YASAK OLMASINA RAĞMEN SİGARA İÇTİ

Sivil havacılık kurallarına göre yasak olmasına rağmen sigara yakan içerik üreticisi Erkan Toy görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine AJet, yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.

Uçak içerisinde tütün kullandığı gerekçesiyle, Erkan Toy'a 24 bin 681 lira idari para cezası uygulandı.

