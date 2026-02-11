AJet sosyal medya fenomenini kara listeye aldı: Uçakta sigara içip paylaştı

Erkan Toy isimli sosyal medya fenomeninin AJet uçağında gizlice sigara içtiği görüntüleri paylaşması üzerine AJet harekete geçti.

UÇAKTA YASAK OLMASINA RAĞMEN SİGARA İÇTİ

Sivil havacılık kurallarına göre yasak olmasına rağmen sigara yakan içerik üreticisi Erkan Toy görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine AJet, yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.

Uçak içerisinde tütün kullandığı gerekçesiyle, Erkan Toy'a 24 bin 681 lira idari para cezası uygulandı.