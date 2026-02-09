THY'den çılgın kampanya! Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat

Türk Hava Yolları, yeni bir kampanyaya imza attı. Havayolu devi, vizesiz Avrupa destinasyonlarına indirimli fiyatlarla uçma imkanı sunduğunu duyurdu. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, 09 Şubat 2026-19 Şubat 2026 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 24 Mart 2026-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gidiş-dönüş Üsküp, Priştine'ye 109 USD; Moldova, Saraybosna, Tiran'a 129 USD; Podgorica, Tivat'a 159 USD; Belgrad'a 189 USD'den başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edeceği kaydedildi.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 19 Şubat'a kadar biletlerini satın almaları gerekiyor.

Yolcular, aldıkları biletlerle 24 Mart-25 Haziran'da gidiş-dönüş olarak Üsküp ve Priştine'ye 109, Moldova, Saraybosna ile Tiran’a 129, Podgorica ve Tivat’a 159, Belgrad’a 189 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamındaki biletler THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında satın alınabilecek. Biletlere ilişkin ayrıntılı bilgi "www.turkishairlines.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezi ile satış ofislerinden alınabiliyor.