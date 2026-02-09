Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

THY'den çılgın kampanya! Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat

Avrupa'nın En İyi Havayolu" ödülüne layık görülen Türk Hava Yolları, yeni bir kampanyasını duyurdu. Sınırlı sayıda bilet için geçerli olacak kampanya ile vizesiz Avrupa destinasyonlarına indirimli fiyatlarla uçma imkanı sunuluyor.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
13:06
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
13:09

, yeni bir kampanyaya imza attı. Havayolu devi, vizesiz Avrupa destinasyonlarına indirimli fiyatlarla uçma imkanı sunduğunu duyurdu. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, 09 Şubat 2026-19 Şubat 2026 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 24 Mart 2026-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gidiş-dönüş Üsküp, Priştine'ye 109 USD; Moldova, Saraybosna, Tiran'a 129 USD; Podgorica, Tivat'a 159 USD; Belgrad'a 189 USD'den başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edeceği kaydedildi.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 19 Şubat'a kadar biletlerini satın almaları gerekiyor.

THY'den çılgın kampanya! Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat

Yolcular, aldıkları biletlerle 24 Mart-25 Haziran'da gidiş-dönüş olarak Üsküp ve Priştine'ye 109, Moldova, Saraybosna ile Tiran’a 129, Podgorica ve Tivat’a 159, Belgrad’a 189 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

kapsamındaki biletler THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında satın alınabilecek. Biletlere ilişkin ayrıntılı bilgi "www.turkishairlines.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezi ile satış ofislerinden alınabiliyor.

#kampanya
#Türk Hava Yolları
#balkanlar
#Vizesiz Avrupa
#İndirimli Uçuş
#Ekonomi
