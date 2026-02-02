Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Roma'nın ünlü Trevi Çeşmesi artık ücretli! Fontana di Trevi'nin bilet fiyatı da belli

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi) bugünden itibaren turistlere ücretli hale geldi. Akşam belirli bir saatten sonra ise bilet kesilmeyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Roma'nın ünlü Trevi Çeşmesi artık ücretli! Fontana di Trevi'nin bilet fiyatı da belli
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 17:31

Roma'nın dünyaca ünlü simge anıtlarından biri olan tarihi Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi) artık biletli hale geldi. 19 Aralık 2025'te alınan karar bugün uygulamaya kondu.

Buna göre, Trevi Çeşmesi'ni hafta içi günlerde 11.30 ile 22.00 saatleri arasında yakından görmek ve büyük havuzunun önünden geçmek isteyen ziyaretçiler, bugünden itibaren 2 avro giriş ücreti ödeyecek. Hafta sonlarında ise ücret alınacak saat aralığı 09.00-22.00 olarak belirlendi. Akşam 22.00'den sabaha kadar olan sürede tarihi yapı biletsiz ziyaret edilebilecek.

Roma'nın ünlü Trevi Çeşmesi artık ücretli! Fontana di Trevi'nin bilet fiyatı da belli

ÜCRETTEN MUAF OLANLAR

Roma sakinleri ve resmi ikametleri Roma'da olanlar, engelli bireyler, 6 yaşından küçükler ve rehberli turlarla gelenler ise söz konusu ücretten muaf tutulacak.

Roma Belediyesi Turizm İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Alessandro Onorato, tarihi anıta girişin ücretli olmasına ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Bu önemli anıtın basamaklarından aşağı inmek için 2 avroluk bilet gerekecek. Bu şehirde yaşayanlar için ücretsiz. Tahminlere göre yıllık 6 milyon avro olması beklenen bu bilet ücretleri, birçok güzel şeye imkan sağlayacak." dedi.

Onorato, belirledikleri ücretin düşük olduğuna dikkati çekerek "Bu çeşme, New York'ta olsa 2 avro değil, 100 ABD doları isterlerdi." dedi.

Onorato, bilet ücreti uygulamasının; iş piyasasında istihdam oluşturacağı, çeşmenin bakımına katkı yapacağını ayrıca yankesicilik ve hırsızlık vakaları olmadan güvenli şekilde ziyaret edilmesini de sağlayacağını kaydetti.

Roma Belediyesi Kültürden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Massimiliano Smeriglio da "Trevi Çeşmesi için ilk saatlerde üç bin adet ön satış yapıldı bile." ifadesini kullandı.

Roma'nın ünlü Trevi Çeşmesi artık ücretli! Fontana di Trevi'nin bilet fiyatı da belli

TURİSTLER DURUMDAN MEMNUN

Çinli turist Wi Wi, "Bence sorun yok, her ne kadar bunun için para ödesem de. Ama biletimle bu çeşmenin çok iyi bakımlı ve temiz olmasını sağlayabilirsem, bence çok iyi olur. Umarım bir gün sonucu görürüm ve daha iyiye gider." diye konuştu.

Belçikalı turist François da Trevi Çeşmesi'ne girişin ücretli hale getirilmesini garipsemediğini dile getirerek, "Roma'da pek çok yere girmek için 5, 10, 15 avroluk ücretler ödüyorsunuz. Benim için Trevi çok güzel bir yer, Avrupa'nın ve dünyanın en güzel yerlerinden biri ve 2 avro, bu güzel yeri korumak, çok fazla turist olmaması ve sakince gezebilmek için çok önemli. Bu çok fazla değil, çok uygun bir fiyat." yorumunu yaptı.

Brezilyalı turist Marco da Roma'ya ilk kez geldiğini ve Trevi Çeşmesi'ne giriş için eşiyle kendisine birer bilet aldığını belirterek, "Bence ucuz, çok pahalı değil ve bence buranın bakımı için de uygun ve gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşmeyi daha önceki gelişinde ziyaret ettiği için bu kez içeri girmeyen ve güvenlik kordonunun dışından fotoğraf çekmeyi tercih eden İngiliz turist Simon da "Eğer sayıları kontrol etmeye yarıyorsa ve güvenli hale getiriyorsa bu sistem, bence iyi bir fikir. Çok para değil, yani kâr elde etmeye çalışmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Roma'nın ünlü Trevi Çeşmesi artık ücretli! Fontana di Trevi'nin bilet fiyatı da belli

''YOĞUNLUĞU ÖNLEMEK AÇISINDAN MANTIKLI''

Tarihi çeşmeye bilet parası ödeyerek giren ilk Türk turistlerden olan Batuhan, Kadir ve Enes de çeşme çevresindeki yeni düzenlemelere burayı sakin ve ücretsiz gezmek isteyenlerin ya gece geç ya da sabah erken gelmesi gerektiğini belirtti.

Batuhan, biletin çeşmenin yakınına erişmek için olduğunu dile getirerek, "Ama yine halka açık diyebiliriz. Çeşme bir hayli büyük. 2 avro da çok büyük para değil, diğer anıtları; Kolezyum tarzı yerleri kıyaslayınca. O yüzden çok da problem olacağını sanmıyorum." şeklinde konuştu.

Enes de 2 avroluk biletin fiyat-performans-fayda açısından bakıldığında makul olduğunu ifade etti.

Roma'nın ünlü Trevi Çeşmesi artık ücretli! Fontana di Trevi'nin bilet fiyatı da belli

''ZATEN DİLEK DİLERKEN PARA ATIYORUZ''

Türk turistlerden Amine Nur ise halka açık konumdaki tarihi yapıları ziyaret için ücret alınmasını mantıklı bulmadığını ancak bununla beraber bazı faydaları olabileceğine işaret ederek, "(Ücret alınmasını) Mantıklı bulmuyorum çünkü burası tarihi bir yapı. İnsanlar bunları görmeye geliyor. Ekstra bunu ödedikten sonra zaten çeşmeye dilek dilerken de para atıyoruz. Ama yoğunluğu önlemek açısından da biraz mantıklı tabii. Kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nepal'deki dağlarda 'sahte kurtarma operasyonları': Milyonlarca kazanç sağladılar
'Adres zehirleme' saldırısıyla milyonlarını kaybetti! Uzmanlardan bu tuzağa dair uyarı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.