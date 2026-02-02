Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Nepal'deki dağlarda 'sahte kurtarma operasyonları': Milyonlarca kazanç sağladılar

Nepal'de Himalayalar'da bulunan dağlarda 'sahte kurtarma operasyonları' düzenleyenler milyonlarca dolar kazanç sağladı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nepal'deki dağlarda 'sahte kurtarma operasyonları': Milyonlarca kazanç sağladılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 15:11

'deki Himalayalar dağlarındaki gün yüzüne çıktı. 3 farklı ve dağ kurtarma şirketinde görevli 6 kişinin, 2022-2025 yılları arasında 'sahte kurtarma operasyonları' düzenledikleri ortaya çıktı. Bu sayede yaklaşık 20 milyon dolarlık kazanç elde ettiler.

171 SAHTE KURTARMA OPERASYONU

Şirketlerden birinin bildirdiği 1248 kurtarma operasyonunun 171'inin sahte olduğu ve bunun 10 milyon dolardan fazla haksız ödemeye yol açtığı aktarılan açıklamada, 471 kurtarma talebinden 75'i sahte olan bir diğer şirketin 8 milyon dolar kazanç sağladığı, üçüncü şirketin ise 71 sahte talep aracılığıyla 1 milyon dolardan fazla ödeme aldığı öne sürüldü.

Nepal'deki dağlarda 'sahte kurtarma operasyonları': Milyonlarca kazanç sağladılar

PARAYI KENDİ HESAPLARINA GEÇİRDİLER

Açıklamada, uluslararası sigorta şirketlerine, helikopterle yapılan arama kurtarma çalışmalarına ait yolcu ve kargo listeleri, tıbbi faturalar ve hastane raporları dahil çok sayıda sahte belge gönderdikten sonra elde ettikleri parayı kendi hesaplarına geçirmekle suçlanan şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Nepal'deki dağlarda 'sahte kurtarma operasyonları': Milyonlarca kazanç sağladılar

DAĞCILARIN UĞRAK YERİ

Her yıl çok sayıda dağcı, Nepal'e gelerek Himalayalar'ın en yüksek zirvelerine tırmanıyor. Yorgunluk, zorlu hava koşulları ya da sağlık sorunları nedeniyle mahsur kalan dağcılar, yüksek maliyetli helikopter uçuşları aracılığıyla kurtarılıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Adres zehirleme' saldırısıyla milyonlarını kaybetti! Uzmanlardan bu tuzağa dair uyarı
Leoparla selfie az kalsın sonunu getiriyordu!
ETİKETLER
#Nepal
#dolandırıcılık
#turizm
#kurtarma operasyonu
#Sahtekârlık
#Himalayalar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.