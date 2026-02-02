Nepal'deki dağlarda 'sahte kurtarma operasyonları': Milyonlarca kazanç sağladılar

Nepal'deki Himalayalar dağlarındaki dolandırıcılık gün yüzüne çıktı. 3 farklı turizm ve dağ kurtarma şirketinde görevli 6 kişinin, 2022-2025 yılları arasında 'sahte kurtarma operasyonları' düzenledikleri ortaya çıktı. Bu sayede yaklaşık 20 milyon dolarlık kazanç elde ettiler.

171 SAHTE KURTARMA OPERASYONU

Şirketlerden birinin bildirdiği 1248 kurtarma operasyonunun 171'inin sahte olduğu ve bunun 10 milyon dolardan fazla haksız ödemeye yol açtığı aktarılan açıklamada, 471 kurtarma talebinden 75'i sahte olan bir diğer şirketin 8 milyon dolar kazanç sağladığı, üçüncü şirketin ise 71 sahte talep aracılığıyla 1 milyon dolardan fazla ödeme aldığı öne sürüldü.

PARAYI KENDİ HESAPLARINA GEÇİRDİLER

Açıklamada, uluslararası sigorta şirketlerine, helikopterle yapılan arama kurtarma çalışmalarına ait yolcu ve kargo listeleri, tıbbi faturalar ve hastane raporları dahil çok sayıda sahte belge gönderdikten sonra elde ettikleri parayı kendi hesaplarına geçirmekle suçlanan şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

DAĞCILARIN UĞRAK YERİ

Her yıl çok sayıda dağcı, Nepal'e gelerek Himalayalar'ın en yüksek zirvelerine tırmanıyor. Yorgunluk, zorlu hava koşulları ya da sağlık sorunları nedeniyle mahsur kalan dağcılar, yüksek maliyetli helikopter uçuşları aracılığıyla kurtarılıyor.