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Belçika'da hareketli anlar: Bıçaklı saldırgan başbakan konutuna girmeye çalıştı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Ocak 2025 16:36 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 16:50

Belçika'da başkanlık konutu girişinde hareketli anlar yaşandı. Bıçaklı bir saldırgan, Başbakan Alexander De Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışırken yakalandı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışan bıçaklı  saldırgan yakalandı. De Croo, X hesabından yaptığı açıklamada, bıçaklı bir kişinin başbakanlık konutuna girmeye çalıştığını ve polisin etkili müdahalesi sonucunda yakalandığını duyurdu.

Belçika'da hareketli anlar: Bıçaklı saldırgan başbakan konutuna girmeye çalıştı - 1. Resim

Kimsenin yaralanmadığını da belirten De Croo, olayın soruşturulduğunu bildirdi.

Belçika'da hareketli anlar: Bıçaklı saldırgan başbakan konutuna girmeye çalıştı - 2. Resim

9 HAZİRAN'DA GENEL SEÇİM VAR

Belçika'da 9 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından seçimi kaybederek istifa eden De Croo, yeni hükümet kurulana kadar bu görevi sürdürüyor.

Belçika'da hareketli anlar: Bıçaklı saldırgan başbakan konutuna girmeye çalıştı - 3. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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