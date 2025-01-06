Belçika'da hareketli anlar: Bıçaklı saldırgan başbakan konutuna girmeye çalıştı

06 Ocak 2025 16:36 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 16:50

Belçika'da başkanlık konutu girişinde hareketli anlar yaşandı. Bıçaklı bir saldırgan, Başbakan Alexander De Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışırken yakalandı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışan bıçaklı saldırgan yakalandı. De Croo, X hesabından yaptığı açıklamada, bıçaklı bir kişinin başbakanlık konutuna girmeye çalıştığını ve polisin etkili müdahalesi sonucunda yakalandığını duyurdu.

Kimsenin yaralanmadığını da belirten De Croo, olayın soruşturulduğunu bildirdi.

9 HAZİRAN'DA GENEL SEÇİM VAR

Belçika'da 9 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından seçimi kaybederek istifa eden De Croo, yeni hükümet kurulana kadar bu görevi sürdürüyor.