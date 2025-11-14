Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Belçika'ya Avrupa ülkelerinin ardından ABD'den yardım teklifi geldi! Dron hareketliliği durmuyor

Belçika'da son zamanlarda artan dron hareketliliği mücadele için ABD'den yardım teklifi geldi. Avrupa'nın ardından ABD'nin de destek teklifinde bulunduğunu Belçika medyası yazdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Belçika'ya Avrupa ülkelerinin ardından ABD'den yardım teklifi geldi! Dron hareketliliği durmuyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 16:02

, 'da son dönemde artan hareketliliğiyle mücadele için destek teklifinde bulundu. Belçika'nın yüksek tirajlı gazetesi Le Soir'in haberine göre, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ardından ABD de Belçika'ya destek teklifi yaptı.

Savunma Bakanı Theo Francken, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamada, ülkenin kritik bölgelerinde görülen izinsiz dron uçuşlarına karşı "müttefik ülkelerle koordineli adımı" yürütüldüğünü söyledi.

Belçika'ya Avrupa ülkelerinin ardından ABD'den yardım teklifi geldi! Dron hareketliliği durmuyor

ANTİ-DRON EKİPLERİ TALET EDİLDİ

Francken, Belçika'nın komşu ülkelerden özel anti-dron ekipleri talep ettiğini aktararak, "Almanya, İngiltere, Fransa olumlu yanıt verdi ve özel ekipmanlarıyla şu anda Belçika topraklarında konuşlu durumda." dedi.

Savunma Bakanı, bu birliklerin teknik donanım, tespit sistemleri ve hava sahası güvenliği konusunda aktif destek verdiğini kaydetti.

Bakan Francken, ABD'nin de Belçika'ya yardım teklif ettiğini dile getirerek, "Amerikalı yetkililerle şu anda yardımın nasıl, nerede ve hangi kapsamda en etkili şekilde konuşlandırılabileceğini değerlendiriyoruz." bilgisini verdi.

Belçika'ya Avrupa ülkelerinin ardından ABD'den yardım teklifi geldi! Dron hareketliliği durmuyor

BELÇİKA'DA HAVADA NELER OLUYOR?

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın da gündemini dronlar meşgul ediyor. Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği belirtilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti belirlendiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti. Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda 2 kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Belçika'ya Avrupa ülkelerinin ardından ABD'den yardım teklifi geldi! Dron hareketliliği durmuyor

Brüksel Havalimanı'nda 4 ve 6 Kasım'da gece saatlerinde dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

10 Kasım'da ise Doel Nükleer Santrali ve Liege Havalimanı üzerinde dron faaliyeti tespit edildiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahaleyle etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezinin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şüpheli dron hareketliliği: İngiltere, Belçika'ya asker gönderiyor
Rusya'dan ABD'ye Venezuela mesajı: Uluslararası hukuka dikkat çektiler
ETİKETLER
#abd
#belçika
#güvenlik
#Dron
#Hava Sahası
#Anti-dron
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.