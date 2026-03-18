Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki grev hava trafiğini felç etti! Yüzlerce uçuş iptal oldu, on binlerce yolcu etkilendi

Almanya'nın kalbi, başkent Berlin'deki Berlin Brandenburg Havalimanı'nda 2 bin çalışanın katıldığı uyarı grevi 445 uçuşun iptaline yol açarken, 57 bin yolcu etkilendi. Ücret artışı talebiyle başlayan grev, gece yarısına kadar sürecek.

Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki grev hava trafiğini felç etti! Yüzlerce uçuş iptal oldu, on binlerce yolcu etkilendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 12:08

Almanya'nın başkenti Berlin’deki Berlin Brandenburg Havalimanı’nda yaklaşık 2 bin çalışanın katıldığı uyarı grevi hava trafiğini durma noktasına getirdi. Birleşmiş Hizmet Sendikası'nın (Ver.di) çağrısıyla başlatılan eylem nedeniyle 445 uçuş iptal edilirken, 57 bin yolcu etkilendi.

Ücret artışı taleplerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grevin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

İŞVEREN VE SENDİKA ARASINDAKİ ÜCRET ANLAŞMAZLIĞI

Bir günlük uyarı grevinin gerçekleştiği Berlin Brandenburg Havalimanı'nda çalışan yaklaşık 2 bin işçiyi temsil eden Ver.di ile işveren arasında devam eden müzakerelerde ücret anlaşmazlığı yaşanıyor. Berlin Brandenburg Havalimanı yönetiminin yüzde 1 oranındaki ücret artış önerisini ciddiyetsiz bir provokasyon olarak nitelendiren Ver.di sendikası, çalışanlar için yüzde 6 veya aylık en az 250 euro zam talep ediyor. Ver.di ayrıca sendika üyeleri için ek bir izin günü verilmesini istiyor.

İşveren ile sendika arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bir sonraki turu 25 Mart'ta yapılacak.

