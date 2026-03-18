Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Akdeniz'de sürüklenen 'bomba': LNG taşıyan tanker her an patlayabilir!

Akdeniz'de sıvılaştırılmış LNG taşıyan ve mürettebatsız bir şekilde sürüklenen Rus tankeri adeta bir bomba. Tankerin her an patlayabileceği bildirildi.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 12:10

Akdeniz'de mürettebatsız ve kontrolsüz şekilde sürüklenen ve sıvılaştırılmış doğalgaz () taşıyan altındaki bir Rus tankeri için İtalya'dan korkutan açıklama geldi. Rus tankerinin adeta bir bomba gibi sürüklendiği, her an patlayabileceği uyarısında bulunuldu.

HABERİN ÖZETİ

Akdeniz'de mürettebatsız ve kontrolsüz şekilde sürüklenen, yaptırım altındaki Rus LNG tankeri Arctic Metagaz'ın gövdesindeki büyük delik nedeniyle her an patlama riski taşıdığı ve ciddi bir çevresel felakete yol açabileceği uyarısı yapıldı.
Arctic Metagaz isimli LNG taşıyan Rus tankeri, gövdesinde büyük bir delik bulunması ve mürettebatsız şekilde sürüklenmesi nedeniyle patlama riski taşıyor.
Tanker, yaptırımlara rağmen Rus petrol ve gazını taşıyan “gölge filo”ya ait ve ayın başlarında Malta açıklarında hasar aldığı öne sürülüyor.
Gemi mürettebatı Libya sahil güvenliği tarafından kurtarıldıktan sonra tanker sahipsiz şekilde denizde sürüklenmeye devam ediyor.
Tankerde önemli miktarda LNG, yaklaşık 450 ton petrol ve 250 ton dizel yakıt bulunuyor.
Tanker, İtalya karasularının yaklaşık 45 deniz mili açığında ve Libya'nın arama-kurtarma bölgesine yaklaşık 25 mil mesafede bulunuyor.
Avrupa Birliği'ne üye dokuz ülke, Avrupa Komisyonu’na gönderdikleri mektupla acil müdahale çağrısında bulundu.
Arctic Metagaz isimli tankerin gövdesinde büyük bir delik bulunduğu ve geminin mürettebatsız bir halde sürüklendiği belirtilen açıklamada durumun ciddi bir çevresel felaketle sonuçlanabileceği ifade edildi.

Avrupa Birliği’ne üye dokuz ülke, konuyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu’na ortak bir mektup göndererek acil müdahale çağrısında bulundu. Roma’daki bir yetkili, gemiyi “patlamaya hazır bir bomba” olarak nitelendirdi.

GÖLGE FİLONUN TANKERİ

Rus petrol ve gazını yaptırımlara rağmen taşıdığı belirtilen “gölge filo”ya ait tanker, ayın başlarında Malta açıklarında düzenlendiği öne sürülen deniz dronu saldırısında ağır hasar aldı. Ukrayna, saldırıya ilişkin iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Patlama ve yangının ardından geminin mürettebatı Libya sahil güvenliği tarafından kurtarıldı. İlk açıklamalarda geminin battığı bildirilmişti ancak tanker o tarihten bu yana sahipsiz şekilde denizde sürüklenmeye devam ediyor.

Yetkililere göre gemide önemli miktarda LNG’nin yanı sıra yaklaşık 450 ton petrol ve 250 ton dizel yakıt bulunuyor.

Son verilere göre tanker, İtalya karasularının yaklaşık 45 deniz mili (83 kilometre) açığında ve Libya’nın arama-kurtarma bölgesine yaklaşık 25 mil mesafede bulunuyor. Gemi, İtalya’nın Lampedusa Adası’ndan uzaklaşarak Libya yönüne doğru sürükleniyor.

Doğa koruma örgütü WWF olay nedeniyle “maksimum alarm” durumuna geçtiğini duyurdu. Kuruluş, olası bir yakıt sızıntısının çok sayıda koruma altındaki türün yaşadığı ve “olağanüstü ekolojik değere sahip” Akdeniz bölgesinde uzun süreli kirlilik ve yangınlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

