İran'ın Dubai'ye füze saldırıları böyle engellendi

İran, ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılara karşı misilleme saldırılarını sürdürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentine fırlatılan bir füzenin engellendiği açıklandı. Dubai Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sisteminin füzeyi başarılı bir şekilde engellediği ve herhangi bir yaralanma vakasının yaşanmadığı belirtildi.