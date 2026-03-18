İsrail, Lübnan'da 15 katlı binayı havaya uçurdu! O anlar kamerada

İsrail, gece boyunca Lübnan’a saldırılar düzenledi. İsrail ordusunun hedefindeki başkent Beyrut’ta 15 katlı bir bina, saldırının ardından yerle bir oldu. Saldırının gerçekleştiği anlar bölge halkı tarafından kaydedildi.

İsrail ordusu, bodrum katını hedef aldıkları binada Hizbullah’ın nakit para depoladığını iddia etti.

İsrail ayrıca Beyrut’un merkezindeki yoğun nüfuslu bölgeleri, Zuqaq el-Blat ve Basta semtlerindeki apartmanları da hedef aldı.