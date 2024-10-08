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Berlin'de ortalık karıştı: Polisten Filistin destekçilerine sert müdahale!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Ekim 2024 05:39 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 06:18
Berlin&#039;de ortalık karıştı: Polisten Filistin destekçilerine sert müdahale!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis sert müdahalede bulundu. Yüzlerce kişinin toplandığı gösteride sokaklar karıştı. Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı eyleme İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı.

İsrail'in Gazze​'ye yönelik başlattığı katliamın yıl dönümünde tüm dünyada gösteriler düzenlendi. Almanya'nın başkenti Berlin​'de olaylı gece yaşandı. Göstericiler İsrail'e karşı tepkilerini göstermek için sokağa çıktı. 

YÜZLERCE KİŞİ MEYDANLARI DOLDURDU

Neukölln ilçesinde bulunan Südstern metro istasyonunun yanındaki meydanda Filistin​'e destek gösterisi için yüzlerce kişi toplandı.

Berlin'de ortalık karıştı: Polisten Filistin destekçilerine sert müdahale! - 1. Resim

İsrail'in Gazze ve Lübnan​'a yönelik saldırılarına tepki gösterilen eylemde Filistin ve Lübnan bayrakları ile "Soykırımı fonlamayı durdurun", "Almanya, 16 binden fazla çocuğun öldürülmesine yardım etti", "Hiçbir can diğerinden daha değersiz değil her yerde cinayetleri durdurun" ve "Gazze, Batı Şeria, Lübnan-kitlesel cinayetleri durdurun" yazılı dövizler taşındı.

Berlin'de ortalık karıştı: Polisten Filistin destekçilerine sert müdahale! - 2. Resim

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

Göstericiler, "İsrail terör devleti", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Kadın katili İsrail", "Hepimiz Filistinliyiz", "Filistin’e özgürlük", "Tüm Berlin polisten nefret ediyor" ve "Lübnan’a özgürlük" sloganları attı.

Berlin'de ortalık karıştı: Polisten Filistin destekçilerine sert müdahale! - 3. Resim

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, eylemi sonlandırarak göstericilere sert müdahalede bulundu ve gösteriye katılanlara karşı biber gazı kullandı. Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı eyleme İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı.

Berlin'de ortalık karıştı: Polisten Filistin destekçilerine sert müdahale! - 4. Resim

SOKAKLAR KARIŞTI

Polisin sert müdahalesine göstericiler de karşılık verince sokaklar karıştı. Havai fişekler art arda patlarken, göstericiler barikatları ateşe verdi. Olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alınırken birçok polis de yaralandı.

Berlin'de ortalık karıştı: Polisten Filistin destekçilerine sert müdahale! - 5. Resim

Berlin'de ortalık karıştı: Polisten Filistin destekçilerine sert müdahale! - 6. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ayşe 8 Ekim 2024 06:20

Polisin bu kadar sert müdahalede bulunması çok üzücü, herkese barışçıl bir şekilde seslerini duyurma hakkı var

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